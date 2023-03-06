Otomobille polisten kaçarken tabanca ile intihar etti, kaçırdığı kız da kazada öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre G.Ö. (17) adlı genç kızı silah zoruyla hafif ticari araca bindiren Alican Şara (22), otomobille polisten kaçarken, direksiyonda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki G.Ö. de kazada hayatını kaybetti.

Otomobille polisten kaçarken tabanca ile intihar etti, kaçırdığı kız da kazada öldü
06 Mart 2023 Pazartesi 08:48

Olay dün saat 16.30 sıralarında İzmir Çeşme Çevreyolu Narlıdere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Alican Şara, saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta durakta otobüs bekleyen G.Ö.'yü silah zoruyla 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirdi. İhbar üzerine polis ekipleri Şara'yı takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan Şara, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halindeyken tabancayı başına dayayıp ateşledi. Şara, kanlar içerisinde kalırken, kontrolden çıkan hafif ticari araç ise takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Şara ve G.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şara ve G.Ö.'nün cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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