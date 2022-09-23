Otomobilsiz Kent Günü Konak’ta kutlandı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelyalı’da bir günlüğüne trafiğe kapatılan 39 Sokak’taki Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerine katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde gençlerle bir araya gelen Başkan Batur, düzenlenen turnuvalara katılan öğrencilere madalyalarını verdi

Konak Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’daki birçok yerel yönetimin kutladığı Avrupa Hareketlilik Haftası’na bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle katıldı. Bu yıl “Daha İyi Bağlantılar” temasıyla düzenlenen haftanın son gününde uygulanan Otomobilsiz Kent Günü’nde Konak’ta Güzelyalı Parkı’nın yanındaki 39 Sokak trafiğe kapatıldı. Sokakta gün boyunca Konak Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere çocuklar ve gençler başta olmak üzere yüzlerce Konaklı katıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerine katılarak gençlerin yanında yer aldı. Etkinliklere Başkan Batur’la birlikte CHP konak İlçe başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Spor etkinliklerinin yanı sıra Konak Kadın Kooperatifi, Konak Kent Konseyi, Kent yoksulluk Ağı Derneği, Sosyal İklim Derneği, İzmir İş Kadınları Derneği ve Aiesec gibi sivil toplum örgütleri de stant açarak üretimlerini sergiledi, çalışmalarını tanıttı.

Çocuklara madalya

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bir günlüğüne trafiğe kapatılan 39 Sokak, birbirinden eğlenceli ve hareketli etkinliklere sahne oldu. Sokak basketbolu, voleybol, ayak tenisi, masa tenisi gibi aktivitelere katılan çocuklar için mini turnuvalar da düzenlendi. Turnuvalara katılan öğrencilere madalyalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur verdi. Öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Batur, çocukların spor yaparak, sporun getirdiği bir arada olma, disiplinli ve ortak çalışma kültürünü öğrenerek büyümelerini önemini vurguladı. Madalya törenin ardından Başkan Batur da sokaktaki etkinliklere katılarak çocuklarla birlikte masa tenisi ve ayak tenisi oynadı.