Otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonun şoförü Ercan Yıldırım (48), yaşamını yitirdi.

Otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü
22 Nisan 2019 Pazartesi 10:03

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere yol ayrımında meydana geldi. Balçova'dan Narlıdere yönüne seyir halinde olan Ercan Yıldırım, yönetimindeki 35 AK 9811 plakalı suni çim yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Bariyerleri aşan kamyon, şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otoyolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, sürücünün cansız bedeni kamyonun kasasının altından çıkarıldı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Yıldırım’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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