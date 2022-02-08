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Öykü Arin için kök hücre bağışı yapmıştı, şimdi adını bile bilmediği bir çocuğa hayat verecek

Öykü Arin için kök hücre bağışı yapmıştı, şimdi adını bile bilmediği bir çocuğa hayat verecek
08 Şubat 2022 Salı 11:51

Öykü Arin için üç yıl önce kök hücre bağışı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz’ın kök hücresi lösemi tedavisi gören bir çocukla eşleşti. Batmaz adını bile bilmediği ilik nakli bekleyen çocuğun hayata tutunmasına vesile olacağı için heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Siz de donör olun, hayat kurtarın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan itfaiye eri Ali Sinan Batmaz lösemi tedavisi gören bir çocuğa umut olacak. Yaklaşık üç yıl önce düzenlenen “Öykü Arin'e Umut Ol” kampanyasında kök hücre bağışı yapan Batmaz’ın iliğinin, ilik nakli bekleyen bir çocukla yüzde yüz uyumlu olduğu tespit edildi.

Batmaz eşleşme bilgisinin kendisine Kızılay tarafından iletildiğini söyleyerek, “Bir çocuğun iyileşmesine umut olmak tarif edilemez bir duygu. İlk arandığım zaman gözlerim doldu, çok mutlu oldum. İnsanlara faydalı olabilmek adına çalışıyorum. İtfaiyede çalışıyor olmamın amacı da bu. Çünkü yaptığımız işle topluma faydalı oluyoruz. Bir kurtarma faaliyetinde, yangında, deprem sonrası da aynı hisleri yaşamıştım. Şimdi de bir insanın hayatına anlam katabilmek, kendi varlığımı, kendi hayatımı anlamlandırmak açısından beni çok mutlu etti” dedi.

Donör olun hayat kurtarın

Herkese kök hücre bağışçısı olma çağrısı yapan Batmaz; “Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar kan ve kök hücre bağışı yapma konusunda tereddüt yaşıyor. Salgın kök hücre bağışçısı olmamızı engellememeli. Hala birileri adına umut olma şansımız var. Kök hücre bağışçısı sayısının çoğalması gerekiyor ki hastaları iyileştirecek donörler bulunsun”dedi.

Ne olmuştu?

İzmir'de 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından “Öykü Arin'e umut ol” kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında binlerce kişi kök hücre bağışında bulunmuştu. Öykü Arin’e babasından yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmış ve ilik yüzde 98,5 oranında tutmuştu.
Aile geçen yıl Başkan Soyer’i ziyaret etmiş, Başkan Soyer’e ve İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine Öykü Arin'e Umut Ol kampanyasına destekleri için teşekkür etmişti.

Etiketler; #öykü arin #kök hücre #bağış #izmir #itfaiye eri
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