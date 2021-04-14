Öykü Arin’den Başkan Soyer'e ziyaret

"Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasıyla lösemi hastalarına umut ışığı olan 6 yaşındaki Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer, yaptığı resmi kendisine getiren Öykü Arin'e kitap ve oyuncak armağan etti. Başkan Soyer, “Şimdi Öykü Arin’i böyle sağlıklı ve keyifli görmek çok güzel gerçekten” dedi

“Öykü Arin'e Umut Ol” kampanyası ile lösemi hastalarına umut olan Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Öykü Arin, Başkan Soyer ile el ele tutuştuğu, içinde bir de ejderha olan kendi yaptığı resmi hediye etti. Başkan Soyer, “Gönlümüz hep sizleydi. Şimdi Öykü Arin’i böyle sağlıklı ve keyifli görmek çok güzel gerçekten” dedi.

Soyer'in makamında bulunan salyangoz figürleri ile bir süre oynayan Öykü Arin ile Soyer arasında sıcak bir diyalog kuruldu. Öykü Arin'in babası Çağdaş Yazıcı, “Birlikte yaptığımız bu şey bir sürü insanın hayatını kurtardı. Eşleşen insanların haberlerini alıyoruz” dedi ve destekleri için Başkan Soyer'e teşekkür etti.