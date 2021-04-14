ÖYKÜ ARİN'DEN BAŞKAN'A TEŞEKKÜR
ÖYKÜ ARİN'DEN BAŞKAN'A TEŞEKKÜR
0
BITCOIN YENİ ZİRVESİNİ YAPTI
BITCOIN YENİ ZİRVESİNİ YAPTI
0
TELEFONLARINI PARÇALADILAR
TELEFONLARINI PARÇALADILAR
0
KAÇIRILDI!
KAÇIRILDI!
0

Öykü Arin’den Başkan Soyer'e ziyaret

"Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasıyla lösemi hastalarına umut ışığı olan 6 yaşındaki Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer, yaptığı resmi kendisine getiren Öykü Arin'e kitap ve oyuncak armağan etti. Başkan Soyer, “Şimdi Öykü Arin’i böyle sağlıklı ve keyifli görmek çok güzel gerçekten” dedi

Öykü Arin’den Başkan Soyer'e ziyaret
14 Nisan 2021 Çarşamba 11:55

“Öykü Arin'e Umut Ol” kampanyası ile lösemi hastalarına umut olan Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Öykü Arin, Başkan Soyer ile el ele tutuştuğu, içinde bir de ejderha olan kendi yaptığı resmi hediye etti. Başkan Soyer, “Gönlümüz hep sizleydi. Şimdi Öykü Arin’i böyle sağlıklı ve keyifli görmek çok güzel gerçekten” dedi.

Soyer'in makamında bulunan salyangoz figürleri ile bir süre oynayan Öykü Arin ile Soyer arasında sıcak bir diyalog kuruldu. Öykü Arin'in babası Çağdaş Yazıcı, “Birlikte yaptığımız bu şey bir sürü insanın hayatını kurtardı. Eşleşen insanların haberlerini alıyoruz” dedi ve destekleri için Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Etiketler; #öykü arin #tunç soyer #izmir
Önceki Haber
15 yıldır bitmeyen acı!
Sonraki Haber
Karabağlar Belediyesi temizlik filosuna güç kattı
Karabağlar Belediyesi temizlik filosuna güç kattı
Karabağlar Belediyesi temizlik filosuna güç kattı
0
15 yıldır bitmeyen acı!
15 yıldır bitmeyen acı!
0
Soyer: İzmir'i örnek bir kent yapmaya kararlıyız
Soyer: İzmir'i örnek bir kent yapmaya kararlıyız
0
İstanbul'da indirilen pankartı Gaziemir Belediyesi astı
İstanbul'da indirilen pankartı Gaziemir Belediyesi astı
0
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'yle ilgili ilk adım atılıyor
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'yle ilgili ilk adım atılıyor
0
Bayraklı Belediyesi 10 bin kişilik yemek dağıtacak
Bayraklı Belediyesi 10 bin kişilik yemek dağıtacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.