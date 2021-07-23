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Özdemir Sabancı Parkı şimdiden beğeni topladı

Karabağlar'ın en büyük yeşil alanlarından Esenyalı Mahalllesi'ndeki Özdemir Sabancı Parkı'ndaki yenileme çalışmaları son hızla ilerliyor. Yaklaşık 8 bin metrekarelik parktaki değişim, şimdiden vatandaşların beğenisini topladı. Vatandaşlar, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve sahada ter döken ekiplere teşekkürlerini ilettiler

Özdemir Sabancı Parkı şimdiden beğeni topladı
23 Temmuz 2021 Cuma 09:46

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri'yle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla baştan sona elde geçirilen park, yeni spor ve çocuk oyun alanları, yeşil doku düzenlemelerine kavuşuyor. Parkın bordür ve kaplama taşlarından sulama sistemine kadar her ayrıntısı gözden geçirilerek yenileniyor. Ağaçların budamaları yapılan ve otomatik sulama sistemi kurulan parkta, aydınlatma, peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca parkın tamamında yürüyüş yolu oluşturuldu.

Belirlenen program doğrultusunda ve belediyenin kendi olanaklarıyla ilçedeki parkları yenilediklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Özellikle bu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları parklarımıza özel veriyoruz. Biliyoruz ki buralar, kent içinde nefes alabildiğimiz, dinlenebildiğimiz yerler. Bundan sonra da olanaklarımız ölçüsünde eskiyen parklarımızı yenilemeye; bulabildiğimiz alanlara da yenilerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi ekipleri, Özdemir Sabancı Parkı'ndaki çalışmaları tamamladıktan sonra Adnan Süvari ve Güzel İzmir parklarını da baştan sona yenileyecek.

Etiketler; #karabağlar #park #özdemir sabancı parkı
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