Özel yurtlar destek istiyor

Öğrencilerin fahiş kira ve yurt ücretlerine tepkileri sürerken Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Çeliker Gökçin, devletin vakıf yurtlarında kalan öğrenci başına verdiği desteğin özel yurtlara da verilmesini istedi. Gökçin, “Özel yurtlara destek olun biz de öğrencileri daha düşük ücretlere kayıt yapalım” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Fahiş kira ve yurt ücretleri nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrencilerin başlattığı sokakta sabahlama eylemleri Türkiye'nin çeşitli illerinde devam ediyor. Barınma talebi ile parklarda sabahlayan öğrenciler, yüksek yurt ücretlerini ve kira fiyatlarına tepki gösteriyor. Öğrencilerin yüksek fiyatlara karşı tepkileri sürerken Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Çeliker Gökçin, “Devletimiz vakıf yurtlarına öğrenci başına destek veriyor. Özel yurtlara da destek olsunlar. Biz de öğrencileri daha düşük ücretlere kayıt yapalım” dedi.

Fiyatlar yüksek değil aksine düşük



Gıda fiyatlarındaki fahiş artışların özel öğrenci yurtlarını da etkilediğini kaydeden Gökçin, “Üniversitelerin açılış ve kapanışı arasında en düşük oda fiyatı 5 yıl önce yıllık 3 bin 500 dolardı. Bugün 3 bin 500 dolar 30 bin TL’nin üzerinde. Ama bizim şu anda da bu fiyata satma şansımız yok. Şu anda en düşük oda fiyatımız yıllık 18 bin TL. Gıda fiyatlarındaki astronomik artışlar bizi etkiliyor. Pandemiden önceki gıda fiyatları ile bugünkü gıda fiyatları arasında yüzde 200-300 fark var. Gıda fiyatlarının yanı sıra kiralar da arttı. Pandemiden önce 18 bin TL olan kiram şu anda 30 bin TL. Bunları üst üste koyduğumuzda özel öğrenci yurtlarındaki fiyatlar 18 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Dört sene önce 3 bin 500 dolar olan oda fiyatı bugün 2 bin 500 dolar civarında. Yurt fiyatları yüksek değil aksine çok düşük” dedi.

Gıda maliyetleri fiyatları etkiliyor



Gıda maliyetlerinin kira ücretinin üzerine çıktığını da belirten Gökçin, “Pandemiden önce gıdalar bize çok düşük fiyatlara geliyordu. Ana maliyet kalemleri arasında ilk başta kira yer alıyordu. Bugün gıda maliyetleri ilk sırada yer alıyor. Yurtta kalan bir kişinin sabah kahvaltı ve akşam yemeği maliyeti yıllık 9 bin TL. Pandemiden önce 14 çeşit kahvaltı veriyorduk bugün 9 çeşide düşürdük. Pandemiden önce açık büfe kahvaltı veriyorduk şimdi gramla. Bir tabağa 5 tane siyah zeytin koyacağım. Altıncı zeytini koyma imkanım yok. Gıda fiyatları enflasyonu üzerinde arttı. Aslında markete giden herkes bunu biliyor” diye konuştu.

Destek verin, fiyatlar düşsün



Merkezi yönetim ve yerel yönetimlere de çağrıda bulunan Gökçin, “Devletimiz vakıf yurtlarına öğrenci başına destek veriyor. Özel yurtlara da destek olsunlar. Biz de öğrencileri daha düşük ücretlere kayıt yapalım. Devlet bize maddi olarak destek olsun biz de bunu öğrenciye yansıtalım. Devlet yurt yapmak için uğraşıyor ancak KYK’lardaki maliyetler özel yurtlara göre daha yüksek. Belediyelerin işi de yurt açmak değil gelsinler bizden hizmet satın alsınlar. Belediyeler özel yurtlara destek olsunlar. Su faturalarımıza destek olsunlar. Bizde bunu öğrenciye yansıtalım. Ya da bize destek vermek yerine öğrencilere burs versinler” şeklinde konuştu.