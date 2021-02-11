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Özgecan için Şirinyer Parkı’nda farkındalık koridoru

Kadın dayanışmasını kentin dört bir yanına yayan Buca Belediyesi, 6 yıl önce katledilen ve Türkiye’nin kadın cinayetlerine karşı sembolü haline gelen Özgecan Aslan’ı unutmadı. Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte Şirinyer Parkı içerisinde şiddete karşı farkındalık koridoru oluşturuldu

11 Şubat 2021 Perşembe 12:49

Türkiye’de kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin simgesi olan Özgecan Aslan, katledilişinin 6’ıncı yılında Buca’da unutulmadı.

Buca Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi tarafından organize edilen anma etkinliği kapsamında, Şirinyer Parkı’nda farkındalık koridoru oluşturuldu. Parkın girişinde “Özgecan Aslan’ı unutmadık” pankartı asılırken, Türkiye’de katledilen kadınların isimlerinin ve katlediliş gerekçelerinin yer aldığı kadın maketlerinden oluşan sergi açıldı. Merkezde görevli danışmanlar, parkı ziyaret eden vatandaşlara, İstanbul Sözleşmesi ve kadına şiddete karşı farkındalık broşürleri dağıttı.



Gün boyu devam eden etkinliğe kadın erkek demeden herkes ilgi gösterdi. Alanda görevli danışmanlar, hemşehrilerle sohbet edip şiddete karşı bilinçlendirdi.  Danışmanlar, kadın cinayetlerine “dur” demek için dayanışma içinde olunması gerektiğini ifade etti.

Etiketler; #özgecan aslan #şirinyer parkı #buca
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