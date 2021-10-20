Özgener: Asgari ücret vergiden muaf olmalı

İzmir Ticaret Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin vergiden muaf tutulması gerektiğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı 3 yıllık aranın ardından Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde oda binasında gerçekleştirildi. Meslek komiteleri toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, pandemi sürecinde 1,5 yılı geride bırakıldığını belirterek bu süreçte pandeminin en az zararla atlatılması için oda üyelerine destek verdiklerini söyledi. Özgener, “Üyelerimizin ticaret hayatlarında yaşadıkları olumsuz koşulların azaltılması amacıyla, birçok konuda TOBB ile ilgili Bakanlıklar ve Kurumlar nezdinde girişimde bulunduk. Bu girişimlerimizin ve çalışmalarımızın birçoğuna kısa sürede olumlu yanıt alabilmiş olmaktan memnuniyet duyduk. Talep ettiğimiz düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle üyelerimizin finansal sıkıntılarının bir nebze azalmasına katkı sağladığımıza inanıyoruz. Nefes Kredisinden üyelerimizin yararlanmasını sağladık. Kredi özellikle geri ödemesiz dönem avantajıyla üyelerimizin borçlarını öteleme şansı yarattı. Odamız kaynaklarıyla 2020 yılında 2.456 üyemize 120.859.000 TL, 2021 yılında ise 1.312 üyemize 170.719.000 TL olmak üzere toplamda 291.578.000.-TL kredi verildi” dedi. Özgener, ayrıca pandemi sürecinin başından bu yana odaya bağlı meslek komitelerinin önerileriyle ilgili 400 konuyu bakanlıklara dosya olarak bildirdiklerini ve takibini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremzedeler için 53 milyon TL toplandı



30 Ekim 2020 tarihinde kentte meydana gelen depremin ardından İzmir iş dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Özgener, “Kentimizdeki Oda, Borsa ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa oluşturduğumuz ‘Birlikten İzmir Doğar’ kampanyası ile kentimizde yaşanan deprem sonucunda, ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı, sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması amaçlıyoruz. Kampanyada bugüne kadar yaklaşık 53 Milyon TL bağış toplandı. Toplanan bağışlarla kampanyada yer alan kurumlar tarafından konut ve diğer alanlar inşa edilecek” diye konuştu. Özgener, ayrıca konutların yapılacağı proje alanına TOBB tarafından bir okul inşa edileceğini söyledi.

Özgener’den ikinci dönem sinyali



İzmir Ekonomi Üniversitesi’yle ilgili de açıklamalarda bulunan Özgener, “Son dönemde yüzümüzü en çok güldüren işlerimizin başında Üniversitemizle ilgili gelişmeler yer alıyor. Doluluk oranlarımızı bu yıl yüzde 97,68 seviyesine yükselttik. Bu yıl Vakıf Üniversiteleri arasında 30.sıradan 6.sıraya çıkmayı başardık” dedi. Üniversitenin Güzelbahçe Kampüsüyle ilgili çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Özgener, adeta ikinci dönemi için adaylık sinyali verdi. Yeni kampüs projesinin 1 Temmuz 2022’de temelini atmayı hedeflediklerini dile getiren Özgener, “Kısmet olursa Güzelbahçe kampüsümüzün açılışını da hep beraber yapacağız” diyerek önümüzdeki yıl yapılacak olan Oda Başkanlığı seçiminde tekrar aday olacağının sinyalini verdi.

Asgari ücret vergiden muaf olmalı



Asgari ücretin vergiden muaf tutulması gerektiğini de kaydeden Özgener, “Kayıtdışı istihdamla mücadelenin önemli bir ayağını asgari ücret oluşturuyor. Çalışanlarımızın önemli bir kısmı asgari ücret alıyor. Asgari ücretin vergiden muaf olması ile ilgili dün İzmirli il ve ilçe Oda ve Borsaların katılımıyla düzenlenen Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı’nda bir karar aldık. Asgari ücretlilerin vergiden muaf olması ve asgari ücretin üzerinde olan çalışanların da asgari ücrete kadar muaf, üstünün vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu hemen Çalışma ve Sosyal Bakanımız ile TOBB Başkanımıza ileterek takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni ticari alanlara ihtiyaç var

İzmir’de yeni ticari genişleme alanlarına da ihtiyaç olduğunu belirten Özgener, “İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak isteyen 8 meslek komitesi benden bu konuda destek istedi. Fakat maalesef bu projeleri gerçekleştirecek alanı bulmak çok zor. Çok ciddi yer sıkıntısı var. Bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ilettim ve yeni ticari genişleme alanlarının planlanması gerektiğini söyledim. Örneğin Karabağlar’ın içinde mobilyacılar sıkışmış durumdaydı. Ne imalat yapılıyordu ne de trafik sorunu çözülüyordu. Şimdi Torbalı’ya taşınınca hem trafik rahatlayacak hem de yeni iş alanı yaratılacak. Bizim acilen yeni ticari genişleme alanlarına ihtiyacımı var” diye konuştu.