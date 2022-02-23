Özgener’den İEÜ’deki satışa ilişkin ilk açıklama: Satış yaptığımız rakam derlemenin çok üzerinde

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ’deki satışa ilişkin ilk defa konuştu. Rahmi Koç’a satılan İEÜ mülkiyetinde bulunan ve üzerinde 4 bloktan oluşan yapının bulunduğu yaklaşık 13 bin metrekarelik arsaya ilişkin Özgener, mart ayı meclisinde detaylı açıklama yapacağını belirterek satışın aralık ayında belirlenen fiyatın çok üzerinde bir rakama gerçekleştiğini açıkladı.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi şubat ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yapılan ihale sonucu Rahmi Koç’a satılan Balçova'daki İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) mülkiyetinde bulunan ve üzerinde 4 bloktan oluşan yapının bulunduğu yaklaşık 13 bin metrekarelik arsaya ilişkin ilk defa açıklamalarda bulundu. Satışa ilişkin Özgener, “Prensip olarak, süreç tamamlanmadan bir konu hakkında açıklama yapmıyorum. Bir arkadaşımız konuyu açtı. Konuyu önümüzdeki mart ayında detaylı bir şekilde açıklayacağım. Biz buranın satış kararını aralık ayında aldık. Bir buçuk ay kadar zaman geçmesine rağmen, dolar artışından dolayı bir buçuk ay sonra bir değerleme daha yaptık. Diğer detayları süreç bittikten sonra paylaşacağım. Bizim satış yaptığımız rakam aralık ayında yaptığımız derlemenin çok üzerinde bir rakam” açıklamalarında bulundu.

Enerji zamları bütçe dengesini bozdu

Konuşmasının büyük bölümünde son dönemde ülke gündemine oturan enerji fiyatlarına gelen zamlara dikkat çeken Özgener, “İş dünyası ve hane halkının üzerindeki bu ağır yükün, bir an önce azaltılması için gerekli tedbirlerin alınacağına inanıyoruz. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının, firmalarımızın bütçe dengesini bozduğunu, rekabet gücünü azalttığını, sağlıklı fiyatlandırmayı ve öngörülebilirliği zorlaştırdığını görüyoruz. Birçok firmamız öz sermaye yetersizliğinden yakınıyor. Maliyetleri artan firmalarımız küçülme riski ile karşı karşıya. Bu koşulların devam etmesi halinde benzer sebeplerle, talebin azalmasının zincirleme bir şekilde üreticiye de olumsuz yansıyacağını öngörüyoruz” dedi.

Özgener çözüm önerilerini tek tek sıraladı

Kısa vadeli ve kalıcı çözümlere ilişkin politika önerilerin de bulunan Özgener, “Kısa vadeli önerilerimiz; Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt tüketimleri üzerinden alınan yüzde 18’lik KDV’nin azaltılması, Enerji faturalarına sağlanan devlet desteğinin arttırılması, Enerji tarifelerinde küçük ölçekli işletmeleri destekleyecek basamaklandırma, vergi indirimi, fiyat sabitlemesi gibi adımların atılması, Yenilenebilir, çevre dostu enerji kaynaklarını kullanarak hayatın her alanında enerji tasarrufunu önceliklendiren verimlilik projelerine yönelik hibe, teşvik, vergi indirimi veya muafiyeti gibi desteklerin hızla arttırılması” diye konuştu.

Konutlarda indirim şart

Sanayi ve üretimde olduğu kadar konutlarda da elektrik faturalarına ödenen bedellerin düşmesinin şart olduğunu belirten Özgener, “Elektrik zamları sonrasında konutlar için 150 kilovatsaatin 210 kilovatsaate taşınması ve günde 5 kilovatsaatlik olan sınırın 7 kilovatsaat olarak güncellenmesi hanehalkları üzerindeki ciddi elektrik faturası maliyetlerini bir nebze azaltsa da yeterli olduğunu söyleyemeyiz.Bu nedenle aylık tüketim sınırı olan 210 kilovatsaatin altındaki ve üzerindeki birim fiyatlara ilişkin vatandaşın lehine olacak şekilde konut tarifesinde bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyüme tüm kesimlere etki etmiyor

Ekonomik ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği için destek beklediklerini de ifade eden Özgener, “2021 yılı ekonomik büyüme rakamları ayın sonunda açıklanacak. Yüzde 10 civarı bir büyüme rakamı ile dünyada en çok büyüyen ekonomilerden biri olacağımız tahmin ediliyor. Kuvvetli bir şekilde büyümemiz memnuniyet verici olmakla birlikte refahımızın da aynı oranda artmasını hedeflememiz gerekiyor. Enflasyon başta olmak üzere ülkemiz ekonomisinin problemleri, büyümenin tüm kesimlere ve sektörlere aynı oranda etki etmesinin önüne geçiyor” dedi.

Olumsuzlukları artırabilir

Enflasyonun yüksek olması ve seyrinin yukarıya doğru devam edeceği beklentisi mevcut olduğunu belirten Özgener, “Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek için politika faizini kullanmama yönündeki kararı, içinde bulunduğumuz global para politikası sıkılaşması ve yurtiçi enflasyon ortamında, Türkiye için makroekonomik olumsuzlukları da artırabilir” dedi.

KDV indirimi piyasaya yansıyacak

Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin etkisinin kısa zamanda piyasalara yansıyacağına da inandıklarını ifade eden Özgener, “Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi özellikle tarım, gıda ve hayvancılık Komitelerimizin uzun süredir talep ettiği bir husustu. Gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyuyor, piyasadaki fiyatların aşağıya çekilmesi hususunda biz de üyelerimizin, fiyatlarını aşağıya çekilmesi konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çatışma enerji güvenliğimiz tehdit eder

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerileme de değinen Özgener, “Ülkemiz, konumu açısından petrol, doğalgaz ve daha birçok enerji kaynağına yakınlığıyla ve geçiş yolları üzerinde olması itibariyle dikkat çekiyor. Bu nedenle; Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ve çıkacak olası bir sıcak çatışma enerji güvenliğimizi tehdit eder. Enerji, tüm dünyanın kaderini yönlendiren ve uluslararası ölçekte ele alınması gereken bir konu. Son dönemde bu sektörde yaşanan sıkıntılar, yukarıda bahsettiğim dönüşen 21. Yüzyıl ekonomi vizyonu kapsamında değerlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili hızlı ve yeni politikalar üretilmesi gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor” diye konuştu.



İZTO İzmir Tulum Peyniri’nin coğrafi işaretini aldı

İzmir ile özdeşleşmiş ve ün kazanmış gıda ürünlerinin coğrafi işaret ile tescillenmesine önem verdiklerini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Kentimize özgü ürünlerin katma değerlerini arttırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürüyoruz.İzmir Şambalisi, İzmir Lokması, İzmir Kumrusu ve İzmir Boyozu coğrafi işaret tescillerinin ardından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyeleriyle birlikte çalışmalarını yürüttüğümüz İzmir Tulum Peyniri’nin de coğrafi işaretini de aldık” dedi.

