Özgener’den yeni dönem için net mesaj: Daha yapacağımız çok iş var

Ekim ayında gerçekleşecek oda seçimlerinde yeniden aday olan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, yeni dönemde İzmir’in köklü tarihsel geçmişi ve zengin ticaret yapısından aldıkları güçle kenti hak ettiği noktaya ulaştırmak için maksimum eforu sarf edeceklerini belirterek “Daha çok yapacağımız iş var” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) 2018-2022 dönemi son meclis toplantısı Meclis Başkan Yardımcısı Meclis Başkan Yardımcısı Yavuz Ateşalp idaresinde İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda geride kalan 4,5 yıllık dönemde yönetim olarak yaptıkları icraatları tek tek anlatan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Daha yaptığımız çok iş var ancak zaman darlığı nedeni ile mümkün olduğunca özetle, birlikte gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi ve projelerimizi sizlere aktardım. Daha çok yapacağımız iş var. Zaman zaman karşılaşıyorum. Sizlere de bizlere de soruyorlar ‘Odalar ne iş yapar?’ diye. Odalar işte bunları yapar. Önümüzdeki dönemde daha çok kenetlenerek ve belirsizlikleri aşmamızı sağlayacak refleksler geliştirerek ilerlememiz gerekeceğinin farkındayız. Daha önceki deneyimlerimiz ve başarılarımızın bize kazandırdığı güçle, her engelin altından hep birlikte kalkacağımıza inanıyorum” dedi.



“Sürdürülebilirliği baz alarak çalışacağız”

Konuşmasında istişare kültürüne önem verdiğini de vurgulayan Özgener, “Yapacağımız projelerde ve çalışmalarda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her kesimin fikrini almaya azami özen göstereceğiz. Yaptığımız işler öncesinde araştırmalarımızı iyi yapmıyorsak, planlama konusunda sorun yaşıyorsak, orta ve uzun vadede işimizi nasıl geliştireceğimizi en baştan düşünmüyorsak, sürdürülebilirlik konusunda başarılı olamayız. Biz de, Güzel İzmir’imizin çok sektörlü yapısını dikkate alarak; dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde, tarımda, ticarette, sanayide, turizmde, eğitimde, sağlıkta, girişimcilikte ve üyelerimize verdiğimiz hizmette sürdürülebilirliği baz alarak çalışacağız. Risk yönetimini merkezimize alıp, ticaret hayatımızda erken uyarı mekanizmalarının işlemesi için tehditleri, uzun vadeli eğilimleri, büyük değişimleri öngörmek ve üyelerimizi ekonomik, siyasi, sosyal ve iklim değişikliğine yönelik olası fırtınalara yeni projelerimizin de katkısıyla korumak, olası tehlikelere dair farkındalık yaratmak ve geleceğimizi planlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Krizler tempomuzu yavaşlatmadı”

Yeni dönemde İzmir’in köklü tarihsel geçmişi ve zengin ticaret yapısından aldıkları güçle kenti hak ettiği noktaya ulaştırmak için maksimum efor sarf edeceklerini dile getiren Özgener, “Birlikte çok farklı dönemlerden beraber geçtik. Başlangıcı, ilerleyişi ve ardından gelen süreçle birlikte görev süremizin büyük bir bölümünü etkileyen pandemi boyunca hiç ara vermeden tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Fiziken nerede olursak olalım Odamız çatısı altında birleşerek, birlik ve beraberliğimiz sayesinde görevlerimizi aksatmadan sürdürdük. Çalışma azmi, disiplin, akılcı analiz, somut projeler ve çözüm önerileri geliştirmek, öngörülü olmak bizleri başarıya taşıyan ilkelerimizdi. Bundan sonra da yolumuza bu ilkeler ışığında devam edeceğiz. Bu ilkelerin yanı sıra bizleri başarıya götüren değerlerimizin başında, birlik olma ve birlikte hareket etme bilinci geliyor. Bu sürecin her adımında İzmir Ticaret Odası Ailesi olarak sizlerle birlikte yürüdüğümü hissettim. Sizlerin bize olan inancı, motivasyonumuzu artırdı. Bu duyguyu sizlere aynı şekilde güven ve el ele mücadele olarak geri yansıtmak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Değerlerimizi, sadece İzmir Ticaret Odası Ailesi olarak kendi içimizde taşımadık.Yaptığımız her işte, yürüttüğümüz her projede kentimizin ve ülkemizin tüm paydaş kurum ve kuruluşlarıyla kamu yararını ve bütünsel kalkınmayı önceliklendiren tek bir ses olarak buluşmayı başardık. Bu nedenle, dünyada yaşanan gelişmeler ve krizler tempomuzu yavaşlatmadı” diye konuştu.



Enflasyonla mücadele ilk gündem maddesi olmalı

Meclis toplantısında ülkedeki son ekonomik gelişmeleri de değerlendiren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Enflasyonun belirli bir seviyeye ve özellikle tek haneli rakamlara inmesi, uzun bir mücadeleyi ve toplumun tüm kesimlerinin bu alanda kenetlenmesini gerektiriyor. Çünkü enflasyonun yarattığı tahribat, aslında bir fırsat eşitliği problemi. Enflasyonla mücadele ekonomide ilk gündem maddemiz olmalı. Eğer bunu yapmazsak; cari açık, işsizlik, ücretlerde artış gibi kalemlerin de kalıcı olarak iyileşmesi pek mümkün görünmüyor” dedi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, konuşmasının ardından meclis üyeleri tarafından bir süre ayakta alkışlandı.