Danıştay kararı ile 2018 yılında kapatılan Özkanlar Pazar Yeri, yeniden hayat bulacak! İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çizimleri tamamlanan Pazar Yeri kompleksinin içinde; Gençlik Merkezi, kreş, dijital kütüphane ve çok amaçlı salon da yer alacak

Bayraklı’da, 2018 yılında mahkeme kararı ile kapatılan Özkanlar Pazar Yeri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile yeniden hayat bulacak. Çizimleri tamamlanan proje içerisinde pazar yerinin yanı sıra; Gençlik Merkezi, Çok Amaçlı Salon, Kreş, Dijital Kütüphane, Eğitim Merkezi ve Otopark da yer alacak. Önümüzdeki aylarda temeli atılması planlanan proje, 2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve zemin artı 3 kattan oluşacak.

BAYRAKLI'YA ÇOK YAKIŞACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Mahkeme kararı ile kapatılmasının ardından vatandaşlarda büyük bir mağduriyet yaratan Özkanlar Pazaryerini, İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yeniden hizmete açacağız. Sadece bir pazaryeri değil; modern mimarisi, Gençlik Merkezi, kreş, kütüphane ve eğitim tesisleriyle çok amaçlı bir kompleksi ilçemize kazandıracağız. Bayraklı’ya yakışan bu güzel proje için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine, Bayraklı halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.