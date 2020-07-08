Özveri ile çalışıyoruz

Üç aylık aradan sonra toplanan Efes Selçuk Belediye Meclisi’nin açılışında pandemi sürecini yönetmede belediye personelinin özverili bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Sengel; "Bu anlamda çaba sarf eden tüm belediye çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü onların çalışmaları neticesinde belediyemiz takdir topladı” dedi

Efes Selçuk Belediye Meclisi Koronavirüs sebebiyle verilen aradan sonra yoğun bir gündemle toplandı. Olağan ve önerge ile oluşan gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kurum içi çalışmalar hakkında bilgi vermenin yanı sıra önemli mali veriler de açıkladı. Üç aylık aradan sonra toplanan Efes Selçuk Belediye Meclisi’nin açılışında pandemi sürecini yönetmede belediye personelinin özverili bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Sengel; “11 Nisan 2019 tarihinde mazbatamızı aldıktan sonra belediye çalışmaları ciddi bir eforla gerçekleştirildi. Ama koronavirüs ile yaşanan süreç gerçekten bizi zorladı. Kronik hastaların olmasına karşılık, 12 Yaş altında çocuğu olanların idari izinli olarak sayılmasına karşılık, kalan arkadaşlarımızla sonuna kadar koronavirüse karşı mücadele ettik.

Takdir topladı

Bu anlamda çaba sarf eden tüm belediye çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü onların çalışmaları neticesinde Efes Selçuk Belediyesi hem Ege Bölgesi’nde hem de tüm Türkiye noktasında çok önemli bir ivme kazanarak takdir topladı” dedi. Gündem olan konulara ilişkin mecliste açıklama yapmayı tercih ettiğini belirten Başkan Sengel kurum içerisinde gerçekleşen atamalarla ilgili olarak da insan kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması prensibine dikkat çekerek; “ Yapmış olduğumuz atamaların, vermiş olduğumuz kararların hepsi yasal, hukuka uygun ve çok daha önemlisi personeli verimli kullanmaya ilişkindir. Bu adımları atarken bir yandan zorlu mali koşullar altında, diğer yandan ise gelmiş geçmiş tüm dönemlerde hizmet ettiğimiz hektara göre en az personelle ve en ciddi maddi imkansızlıklarla hizmet veriyoruz” dedi.

Meclise bilgi verdi

Meclisi ve kamuoyunu bilgilendiren Başkan Sengel, Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2018 – 2019 Yılı Karşılaştırmalı Faaliyet Analizini anlatan bir sunum yaptı. Başkan Sengel sunumunda Efes Selçuk Belediyesi işletmelerinin her türlü gelir gider, kar zarar durumuna ilişkin rakamsal bilgiler verdi. Gündem maddelerinin görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildiği Temmuz Ayı Meclis toplantısında belediyeye ait mali tabloların kurumsal internet sitesinde paylaşılması ile ilgili sorulara cevap veren Başkan Sengel; “Yeterince şeffaf davranıyoruz. Herkes müsterih olsun” dedi.

Haybulans sokakta

Efes Selçuk Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen maddelerin yanı sıra bazı maddeler ilk oturumda karara bağlandı. Karara bağlanan konulara göre talep sonucu İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Efes Selçuk Belediyesi’ne tahsis edilen bir araç haybulans olarak düzenlenecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden tahsis edilen üstü açık bir otobüs de turistik amaçlı kullanılacak. Efes Selçuk Belediye Meclisi’nin 8 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek ikinci oturumunda komisyona havale maddelerin yanı sıra 10 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek meclis oturumunda 2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu ve 2019 Yılı Kesin Hesabı görüşülecek.