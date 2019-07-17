Pamuk çiftçisi primi 1.25 TL istiyor

Menemen ve Türkiye ekonomisinin en önemli tarım ürünü pamuk ile ilgili üreticiler bu sene için kilogram başına 1.25 tl prim bekliyor. 2018 yılında açıklanan 0.80 tl primin bu sene için çok az olacağını ifade eden üreticiler, rakamın 1 liranın üzerinde olmasını, hatta 1.25 tl beklentisi içinde olduklarını söylediler.

Bölgemizin en büyük zenginliği olan pamuğun, Menemen’de 120 bin dönüm arazide üretiminin yapıldığını söyleyen Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy,“Geçen yıl bölgemizde 56 bin ton pamuk üretimi gerçekleşti. Türkiye geneline baktığımızda ülkemizin dört milyon ton pamuk üretme kapasitesi varken üretilen pamuk 850-950 bin ton arasında. Sadece tekstil sektörünün 1,5 milyon ton pamuğa ihtiyacı varken 950 bin ton civarı üretim yapmak bizi ithalata mecbur kılıyor” dedi.

Özellikle bu sene pamuk priminin kilogram başına 1.25 tl beklentisi olduğunu söyleyen Süsoy, “Üreticinin desteklenmesi adına bu rakamın önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Üreticinin desteklenmesi ve bu sayede pamuk gibi değerli bir ürünün üretilmesi, bölgemize ve ülkemize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlar. Biz Menemen Ticaret Odası olarak üreticimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Bir liranın üzerinde olmalı

Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl ise günümüzde küresel krizlere dayalı olarak pamuk fiyatlarının düşük olduğunu ve bu anlamda primin üretici açısından önemli olduğunu belirtti. Makineli hasat ve öncesi içi gerekli üretim araçlarının pahalı bir yatırım gerektirdiğini söyleyen Karagöl, “Mazot, gübre ve ilaç fiyatları maalesef çok yüksek. Bu anlamda prim, üretici için çok önemli. Bu sene daha açıklanmadı fakat destekleme priminibiz bir liranın üstünde bekliyoruz. Yetiştirmesi çok meşakkatli ve zorlu bir ürün pamuk, aynı zamanda pahalı bir iş. O sebeple prim rakamı bir an önce açıklanırsa üretici de önünü görebilir” dedi.

Sadece yüzde 70’i ödendi

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar da şu anda pamuk üreticilerinin bir hayli karamsar olduğunu çünkü 2018 primlerinin ancak yüzde 70’inin ödenmiş olmasının, üreticiyi ilaç ve çapa döneminde zor durumda bıraktığını söyledi. Şu an piyasadaki durgunluk ve önümüzdeki sene ne olacak kaygısı olduğunu, 2019 yılında doların yükselişinden dolayı maliyetler iyice artarken, buna karşılık pamuk fiyatlarının geriye gittiğini vurgulayan İyiuyarlar, “Çok acil pamuğun priminin açıklanması ve prim bedelinin kilogramının 1.25 TL olması lazım. Çiftçi ekim ayında hasadın ardından bir sonraki yılın dikiminde hazırlanacak. Bizim bölgemiz pamuğun haricinde ekim yapamıyor. Yöre halkının geçim kaynağı bu olduğu için bu sıkıntıların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Pamuk sanayi ürünüdür. Bu açıdan istikrarı sağlamak adına üretim politikalarının istikrarlı olup bizlere yol göstermesi lazım” dedi.