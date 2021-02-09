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Pandemi nedeniyle kirasını ödeyemeyen kadına, ev sahibinden saldırı

İzmir'de bir kadın kirayı geciktirdiği gerekçesiyle ev sahibi ve yanındaki 6 kişi tarafından feci şekilde dövüldü

Pandemi nedeniyle kirasını ödeyemeyen kadına, ev sahibinden saldırı
09 Şubat 2021 Salı 08:51

Olay Buca İlçesi Buca Koop. Mahallesi'nde 1 Şubat tarihinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre organizasyon işleri yapan 43 yaşındaki Senem Onat, pandemi nedeniyle işleri kötü gidince bir süre ev kirasını ödeyemedi. Onat kirasını ödeyemeyince ev sahibi M.Ç. de Onat'ın evden çıkmasını istedi. Onat ise kontratının mart ayına kadar devam ettiğini belirterek evde kalmaya devam etti.

Bu duruma sinirlenen ev sahibi M.Ç., önceki pazartesi günü akşam saat 18.30 civarında Onat'ın önünü kesti ve ona haraketlerde bulundu. İkili arasında sözlü tartışma yaşanınca M.Ç. bu kez Onat'ı darp etti.

Sol göğüs kafesinin üzerine darbe alan Onat, hastaneye giderek tedavi gördü ve darp raporu aldı. Onat daha sonra da ev sahibi hakkında polise şikayetçi oldu.


İKİNCİ KEZ SALDIRDI

Emniyetten çıkıp evine giden Onat, aracını park ettiği sırada ev sahibi ve beraberinde bulunan 6 kişi tarafından önü kesildi. M.Ç. ve yanındakiler Onat'a hakaret ederek, tehdit etti. Daha sonra da Onat'a çocuklarının gözü önünde saldırdılar. Onat'ı yerde sürükleyen sonrasında da dakikalarca döven grup daha sonra da olay yerinden kaçtı. Bayılana kadar dayak yiyen Onat, yine kendi imkanları ile hastaneye gitti. Hastaneden bir kez daha darp raporu alan Onat ikinci kez M.Ç. ve beraberinde gelen 6 kişiden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. soruşturma başlatan polis, saldırgan 7 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Senem Onat'ın uğradığı saldırı anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki çocuk annesi Onat'ın yaşadığı dehşet güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, saat 21.29 sıralarında 7 kişinin otopark önünü kestiği, daha sonra da Onat'ı uygulanan darp görüntüleri yer alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kiracıya saldırı #ev sahibi saldırı #kirasını ödeyemedi
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