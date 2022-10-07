Pandemi sonrası iş insanları Ticaret Köprüsü’nde buluştu

Genç iş insanları “EGİAD 8. Ticaret Köprüsü” etkinliğinde buluştu. Etkinlikte konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, günümüzde iyi bir network’ü olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında hayatta kalmasının mümkün olmadığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İş ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amaç edinen Ege Genç İş İnsanları Derneği(EGİAD) üyeleri, “EGİAD 8. Ticaret Köprüsü” etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye’de girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan organizasyona 100’e yakın iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi. Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını buluşturan etkinlik ESKEM EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte genç iş insanları “EGİAD Ticaret Köprüsü” başlığı altında “Speed Networking – Hızlı Tanışma” olarak da bilinen organizasyon sayesinde birçok iş bağlantısına ve ortaklığa da bu şekilde zemin hazırladı.

Etkinliğin açılışında EGİAD olarak üyeler arasındaki iş ortaklıklarına, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, rekabet ve iş modellerinin hızla değiştiği, yeni ve yenilikçi sistemlerin her geçen gün iş yaşamını farklı boyutlara taşıdığı bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmenin yolunun networking’den geçtiğini dile getirdi.

Ağımızı güçlendiriyoruz

Yelkenbiçer sözlerinin devamında ise “Günümüzde iyi bir network’ü olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında hayatta kalması mümkün değil. Sosyal sermaye bir iletişimci için iş hayatına atılırken olmazsa olmaz kriterlerin başında geliyor. Sosyal sermayemle neler yapabilir, hangi kapıları açabilirim? Kimlerle ilişkideyim? Kimler beni tanıyor? Tüm bu soruların cevabı kişinin mevcut durumunu net bir şekilde görmesini sağlıyor. Kuvvetli bağlantıları olan bir girişimci çok daha etkili olabilir ve ihtiyaç duyduğu an bağlantılarından destek alabilir. Ancak en önemli konu desteğe ihtiyaç olduğu zaman önceden hazır bir network’ün olabilmesini sağlamaktır. Bunun için de daha ihtiyaç olmadan insanlarla ilişki kurmak, geliştirebilmek ve canlı tutabilmek gerekir. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Burada iş dünyasını bir araya getirerek, bir ağ oluşturarak onların birbirlerine ihtiyaç duyacakları zaman için ön hazırlık oluşturuyoruz. Bağlantılarımızı, iş ağlarımızı, ortak tanıdıklarımızı daha net görüyoruz. Bu da networkingin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

EGİAD Ticaret Köprüsü Nedir?

Düzenlenen etkinlikte katılımcıların birkaç dakikalık aralıklarla aynı anda yer değiştirerek kısıtlı sürede en fazla kişinin profesyonel anlamda birbirleriyle tanışmaları amaçlanmakta. Asansör konuşması olarak tanımlanan görüşmelerde, firma ile ilgili bilinmesi istenen en önemli noktalar anlatılmakta. Çok kısa sürede kendi işini anlatabilme, karşı tarafa da doğru soruları sorabilme esasına dayanan bu uygulama ile üye iş insanlarının kendi aralarında işbirliğini arttırması hedeflenmekte.