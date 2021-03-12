Pandemide 1. yıl: Sağlık çalışanlarının sorunları çözülmedi

Demokratik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Sertan Yeşilyurt, COVID-19 salgının birinci yılı tamamlanırken, canları pahasına pandemiye karşı mücadele eden sağlık personellerinin sorunlarının hâlâ çözülmediğini söyledi

Salgının birçok ülkede olduğu gibi Türk insanı üzerinde ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan büyük tahribatlara yol açtığını anlatan Demokratik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Sertan Yeşilyurt, “Şüphesiz ki bu salgın sürecinde en ağır tahribatı sağlık çalışanları almıştır ve almaya devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de bu süreç özellikle sağlık çalışanları açısından belirsizliğini sürdürmektedir. Salgınla geçen bir yıl içerisinde sağlık çalışanlarına ne mi oldu ? Şundan herkes emin olmalı ki sağlık çalışanları salgının getirdiği ağır yükle psikolojik ve fiziksel olarak ciddi anlamda yıprandı. Bütün kurumlar esnek çalışma esasına göre çalışırken sağlık çalışanları normal mesailerinin üzerinde canını ortaya koyarak büyük bir özveri ile çalıştı. Bunun karşılığında mevcut gelirleri üzerinden kayıplara uğradı. Ailesinden ayrı kalmak zorunda kaldı” diye konuştu. Sağlık çalışanlarının çalıştığı kurumlarda yetersiz beslendiğini anlatan Yeşilyurt, hala birçok sağlık kuruluşunda çıkan yemeklerin nicelik ve nitelik bakımından çok yetersiz kaldığına değindi. Öte yandan Yeşilyurt, sahada sayıca yetersiz olan personelin iş yoğunluğu nedeniyle sorunlar yaşadığını, acilen atamayla sahanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlıkta Şiddet Olaylarına Kim Dur Diyecek!

Demokratik Sağlık Sen ailesi olarak, sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerini her fırsatta dile getirdiklerini belirten Yeşilyurt, “Sağlıkçıların çözüm bekleyen sorunlarını yetkililere aktarmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ağır koşullar altında çalışmanın yanı sıra bitmek bilmeyen şiddete maruz kalmaktadır. Şunu altını özellikle çizmek istiyorum. Başka kurumlarda şiddet vakası yaşanmaz iken neden sadece sağlık kurumlarında yaşanmaktadır. Bu konuya kim dur diyecek. Özellikle bu salgın döneminde sağlık çalışanlarının öncelikle çalışma alanlarındaki konforları sağlanmalı, kurum yöneticileri çalışanlar ile bire bir ve özveri ile temas içerisinde olmalı, sağlık çalışanları ekonomik ve sosyal olarak acilen desteklenmelidir. Bütün sosyal mecralarda sağlık çalışanları feryat ederken neden kimse seslerini duymazdan, sorunlarını görmezden gelmektedir. Sağlık çalışanları bu ülkenin üvey evladı değildir! Bu ülke için ne derece değerli oldukları her anlamda hissettirmelidir” diye konuştu.