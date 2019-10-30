Paralarını alamayan işçiler, vince çıktı

Konak'ta, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 inşaat işçisi, çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıktı. İşçilerin vinç üzerindeki eylemi sürüyor.

Paralarını alamayan işçiler, vince çıktı
30 Ekim 2019 Çarşamba 11:16

Halkapınar'daki bir şantiyede çalışan, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 inşaat işçisi, bugün saat 09.00 sıralarında mesai başlamadan önce ustabaşının yanına gidip, durumu konuştu. Paralarının ödenip ödenmeyeceğine dair bilgi alamayan işçiler, bunun üzerine biri yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip, 2 ayrı vincin üzerine çıktı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin vinç üzerindeki eylemi devam ediyor.

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