Paralarını alamayan işçiler, vince çıktı

Konak'ta, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 inşaat işçisi, çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıktı. İşçilerin vinç üzerindeki eylemi sürüyor.

Halkapınar'daki bir şantiyede çalışan, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 inşaat işçisi, bugün saat 09.00 sıralarında mesai başlamadan önce ustabaşının yanına gidip, durumu konuştu. Paralarının ödenip ödenmeyeceğine dair bilgi alamayan işçiler, bunun üzerine biri yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip, 2 ayrı vincin üzerine çıktı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin vinç üzerindeki eylemi devam ediyor.