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Paramotor pilotu, SMA hastası Özgecan için uçtu

Paramotor pilotu, SMA hastası Özgecan için uçtu
18 Aralık 2022 Pazar 16:59

İzmir'de paramotor pilotu Metin Pehlivan, İstanbul'da yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 16 aylık Özgecan Tutuş'un yardım kampanyası için uçtu.

Hasibe ve Serkan çiftinin kızları Özgecan'ın yurt dışında yapılması planlanan tedavisi için yürütülen bağış kampanyasına destek olmak isteyen paramotor pilotu Pehlivan, Bayraklı sahilinden havalandı.

Pehlivan, İzmir Körfezi üzerindeki gösteri uçuşu sırasında "Özgecan'a can ol" yazılı pankart açtı.

Yaklaşık 20 yıldır uçtuğunu kaydeden Pehlivan, Konak sahilinde de uçuş yapacağını belirterek, "Özgecan'ın kampanyasına destek olması, herkesin bu kampanyayı öğrenmesi amacıyla uçuş yapacağız. Özgecan bebeğimiz henüz on günlükken teşhis konmuş. Tedavi için gerekli paranın yüzde 56'sı toplanabilmiş. Daha önce de 3 SMA'lı bebeğimiz için bu tür uçuş düzenledim. Bu bebeklerimizin hepsi tedavisine kavuştu. Bu tür kampanyalarla bebeklerimize destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #sma #paramotor
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