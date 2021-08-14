Park görevlisi maratonda başarıdan başarıya koşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personeli Ufuk Arda, bir yandan işi gereği Kültürpark'taki yeşil alanların bakımıyla ilgileniyor, bir yandan da atletizmin en ağır dallarından maratonda uluslararası dereceler elde ediyor

Kariyerinde birçok başarı bulunduran sporcu mesai bitimi sonrası antrenmanını yine Kültürpark'taki pistte yapıyor. Atletizme 4 yıl önce başlayan sporcu kısa sürede kariyerine birçok kupa ve madalya sığdırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde atletizm yapan belediye personeli Ufuk Arda, 2020'de 15'inci Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda 10 kilometre erkeklerde birinci oldu. Arda, Maraton İzmir'de ise erkekler 42 kilometrede Türk atletler arasındaki en iyi dereceyi 2.25.39 ile elde etti. Başarılı sporcu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi ve Marmara Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Avşa Yarı Maratonu'nu da birinci sırada tamamladı.

Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Dairesi'nde daha yeşil bir İzmir için çalışan sporcu, 420 bin metrekare alan üzerine kurulu Kültürpark'ı her gün adım adım dolaşarak, çiçekleri sulayıp çim alanların bakımını ve temizliğini yapıyor. Mesaisinin ardından ilk antrenmanını da Kültürpark'ı çevreleyen koşu pistinde yapan maratoncu, fırsat buldukça Seha Aksoy Atletim Pisti'nde de çalışıyor. Öğle molalarında bile şortunu giyip Kültürpark'ta koşan Ufuk Arda, koşmayı artık bir yaşam biçimi haline getirdiğini söyleyerek, "Maraton pistine ilk kez 2020 Avrasya Maratonu'nda çıktım. Normalde yıllarca 800, bin 500 ve 3 bin metre koşuyordum. Yaşım ilerledikçe antrenörüm Oktay Fırat'ın da yönlendirmesiyle dayanıklılık gerektiren maratona yöneldim. İkinci maratonum Maraton İzmir oldu ve burada Türk atletler arasındaki en iyi dereceyi elde ettim. Şimdi sırada 5 Eylül'de koşulacak Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu var" dedi.