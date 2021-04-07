KANSERE YAKALANDI!
KANSERE YAKALANDI!
0
O ŞOVUN MALİYETİ...
O ŞOVUN MALİYETİ...
0
ALİ KOÇ'TAN KÖTÜ HABER!
ALİ KOÇ'TAN KÖTÜ HABER!
0
AMELİYAT OLDU!
AMELİYAT OLDU!
0

Park halindeki arabalara çarpan cip takla attı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki cipe çarparak takla attı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazada park halindeki 2 araçta da hasar oluştu

Park halindeki arabalara çarpan cip takla attı!
07 Nisan 2021 Çarşamba 08:45

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren D. yönetimindeki 35 THS 35 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 09 AEH 404 plakalı cipe çarptıktan sonra takla attı. Park halindeki cip ise çarpmanın etkisiyle savrularak önünde bulunan yine park halindeki 35 JL 738 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri takla atan cipte yaralanan sürücü Eren D.'yi ilk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Eren D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, cipin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #karabağlar kaza #cip kaza
Önceki Haber
Aliağa Belediyesi’nden Her Balkona Çiçek
Sonraki Haber
Göztepe 3 puanı kaptı
Aliağa Belediyesi’nden Her Balkona Çiçek
Aliağa Belediyesi’nden Her Balkona Çiçek
0
İzmir'de fırtına: Çatı pazar yerine uçtu!
İzmir'de fırtına: Çatı pazar yerine uçtu!
0
Karabağlar’ın projeleri 32. MODEKO’da
Karabağlar’ın projeleri 32. MODEKO’da
0
Jandarma operasyon düzenledi, konteynerlerden sığınmacı çıktı!
Jandarma operasyon düzenledi, konteynerlerden sığınmacı çıktı!
0
Mobilya sektörü İzmir'de buluştu
Mobilya sektörü İzmir'de buluştu
0
İzmir Büyükşehir Bilim Kurulu: 4 hafta tam kapanma şart!
İzmir Büyükşehir Bilim Kurulu: 4 hafta tam kapanma şart!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.