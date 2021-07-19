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Park halindeki TIR, birden hareket edip ormanlık alana devrildi!

Park halindeki TIR, birden hareket edip ormanlık alana devrildi!
19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:40

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeyken freni boşaldığı öne sürülen TIR, hareket edip yaklaşık 100 metre gittikten sonra ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, araçta uyudu belirtilen şoför yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Adatepe Mahallesi Barış Manço Ormanı yakınında meydana geldi. Gece saatlerinde bir markete soda getiren Satılmış Sayar, iş yerinin sabah açılacak olması nedeniyle yönetimindeki 42 ADH 58 plakalı TIR’ı park edip, uyudu. Ancak bir süre sonra freni boşaldığı öne sürülen TIR hareket etti. Son anda uyanan Sayar, TIR ile manevra yapmaya çalıştı. Ancak bu hamlesi sonuçsuz kalan Satılmış Sayar’ın TIR’ı refüjü aşıp, demir bariyerlere çarparak ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, Sayar’ın ayağı kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Satılmış Sayar, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Sayar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın görgü tanığı Yaşar Genç, TIR'ın park halindeyken birden hareket ettiğini, bağırarak şoförü uyandırmaya çalıştıklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #tır #tır devrilme #tır kazası
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