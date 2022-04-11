Parkinson hastalarına mizahla destek oluyor

İzmir'de yaşayan parkinson hastası 68 yaşındaki Suzan Onur, kendisi gibi hastalıkla mücadele edenlere mizahla destek oluyor. Emekli bir hemşire olan Onur, hastalıkla ilgili yapılan yorumları komik bir dille anlatarak, kendisi gibi hasta olan vatandaşlara moral veriyor

Emekli hemşire Onur, 13 sene önce titreme ve hareket yavaşlığı şikayetleriyle gittiği doktorda Parkinson hastası olduğunu öğrendi.

Hemşirelik döneminde Parkinson hastalarına da bakan Onur, teşhis konduğunda çok üzülerek umutsuzluğa düştü.

Günlük hayatında kendisini çok yoran hastalığa üzülmek yerine kabullenerek onunla mücadele etmeye karar veren Onur, hareket yavaşlığı, güçsüzlük, denge bozuklukları, el ve kollarda titreme, kaslarda katılık gibi belirtileri olan Parkinson konusunda farkındalık yaratmak için titreyen eliyle yağlı boya resimleri yapmaya başladı. Onur, resimlerini 37 eserden oluşan bir sergiyle görücüye çıkardı ve sergi gelirini Parkinson Hastaları Derneği'ne bağışladı.

Mizahın insanlar üzerindeki gücünü kullanmak isteyen Onur, Parkinson hastalarına özel stand-up gösterisi yapmaya karar verdi.

Suzan Onur, hastalığıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları, çevreden gelen tepkileri ve rahatsızlığıyla olan mücadelesini dönem dönem dernekte düzenlenen etkinliklerde esprili bir dille anlatarak, aynı sorunu yaşayanlara hastalıklarını kabullenmeleri, yaşama bağlanmaları ve kendileriyle barışık bir hayat sürdürmeleri için yardımcı oluyor.

"Hastalığı kabul etmeyip kenara çekilsem kime faydası var"

Suzan Onur, hastalığı nedeniyle yattığında bile vücudunun hareket halinde olduğunu ancak alıştığını söyledi.

Sağ elinin sürekli titrediğini anlatan Onur, başta bu durumu kabullenmesinin zor olduğunu ifade etti.

Onur, tamamen düzelme görülmese de ilaç ve egzersizlerle belirtileri azaltılabilen, ömür boyu beraber olacağı hastalığıyla mücadele etmek için esprili bir yol tercih ettiğini belirterek, rahatsızlığını anlattığı stand-up gösterilerine 4 sene önce başladığını dile getirdi.

Çok neşeli bir insan olduğunu ifade eden Onur, şunları kaydetti:

"Kızımın arkadaşı radyo programcısı Polat Labar bana birkaç metin yazdı. Biraz ben yazdım, biraz o gönderdi derken çalışmaya başladım. İzmir Devlet Tiyatrosundan bir tiyatrocu ile çalıştık. Yazdığımız metinleri, nerede es vereceğimizi, müzik çalacağını, nerede duracağımı, dururken bazı yerlerde nasıl yavaşlayıp, hızlanacağımı çalıştık. İlk başta çok heyecanlandım, sesim titredi. Hastalar çok mutlu olduklarını söyledi. Kişilere verdiğim enerji mutlu etti. Büyüklerimiz bizi duysun, destek versin. Her yıl Parkinson Günü'nde düzenlenen etkinliklerde gösteriler yapıyorum, onun dışında dernekte yapıyorum. Ben de Parkinson hastasıyım, Parkinson hastalarıyla resmen esprili olarak dalga geçiyorum. Bu da güzel bir şey. Kişi kendini sevmezse, kabullenmezse, kendiyle barışık olmazsa hastalıkla uğraşamaz. Siz de benim gibi kendi kendinizle dalga geçin, hastalıkla barışık olun. Hastalığı kabul etmeyip kenara çekilsem kime faydası var. "

"Hastalara umut oluyor"

Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Uğurlu Kelçe de Suzan Onur'un derneğin neşesi olduğunu belirterek, "Dernek olarak gurur duyuyoruz, takdir ediyoruz. Bütün hastalarımıza örnek olmaya ve güzel mesajlar vermeye çalışıyor. Parkinson bir son değil, bir şeylere tutunarak devam etmek durumundayız. Bu seneki mottomuz da 'hayat durmaz siz de durmayın' diyoruz." ifadelerini kullandı.