Parklar onlarla güzel

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 47 gündür evde kapalı kalan çocuklarla parklarda bir araya geldi. Miniklerle oynayan Başkan Batur, kitap armağan etti. Batur, 'Bu parklar çocuklarımızın ve parklarımız çocuklarla güzel.' dedi

Covid-19 salgını önlemleri sebebiyle yaklaşık iki aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar bu çarşamba ilk kez dışarı çıktı. Konak Belediyesi, geçtiğimiz hafta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa güvenle çıkabilmeleri için yaptığı çalışmaları bu kez çocuklar için gerçekleştirdi. Konak’taki tüm parkların temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları çocukların kontrollü sokağa çıkma uygulamasının başladığı saat 11.00’den önce tamamlandı. Konaklı çocukların parklarda güven içinde ve keyifli zaman geçirmeleri için tüm hazırlıklar tamamlanırken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Behçet Uz ve Osman Öksüz Parklarını ziyaret ederek çocukların neşesine ortak oldu.

Parklara kavuştular

13 Mayıs’ta saatlerin 11.00’i göstermesi ile birlikte, uzun bir aradan sonra Konak’ın parkları çocuk gülüşleriyle buluştu. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle yaklaşık iki aydır evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, soluğu çok özledikleri parklarda aldı. Konak Belediyesi ekiplerinin önceden temizlediği ve dezenfekte ettiği güvenli parklara doluşan çocuklar, ebeveynleri ve görevlilerin de yardımıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Çankaya Mahallesi’ndeki Behçet Uz Parkı ile Güneşli Mahallesi’ndeki Osman Öksüz Parkı’nı ziyaret ederek, park ve açık alana hasret kalan çocuklarla bir araya geldi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ve çocuklara öğreterek onlarla oyunlar oynayan Başkan Batur, sokağa çıkma izninin saat 15.00’te sona ermesiyle yeniden bir süre evde kalacak çocuklara, evde keyifli zaman geçirmelerine yardımcı olacak kitaplar armağan etti. Çocuklara ayrıca maske ve meyve suyu dağıtıldı.

Parklara hayat geldi

Yaklaşık iki aydır, parkların içinde çocuk sesi olmadan hüzünlü bir havaya büründüğünü ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocukların kısıtlı da olsa dışarı çıkabilmesiyle parklara yeniden hayat geldiğini söyledi. Çocukların yüzünün güldüğünü görmenin en büyük mutluluk olduğunu belirten Başkan Batur şöyle konuştu: Bu parklar çocuklarımızın ve parklarımız çocuklarla güzel. Çocuklarımız, Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle önce okullarından sonra sokaktan ve parklardan ayrı kaldılar. Bu süreçte çok sıkıldıklarını, güzel havanın tadını çıkaracakları, koşup oynayacakları günü hasretle beklediklerini biliyorum. İki aya yakın bir sürenin ardından ilk kez dışarı çıktılar. Parklara koşmak isteyeceklerini bildiğimiz için ilçemizdeki tüm parkları tertemiz bir hale getirdik, dezenfekte ettik. Çocuklarımızın bunca zaman sonra ilk kez dışarı çıktıkları günü güven içinde, sağlıkla geçirmelerini istedik. Bugün dört saat dışarıda olabilecekler, parkların tadını çıkarabilecekler. Hep birlikte, önce sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek, bugünleri de geride bırakacağız, çocuklarımızın özgürce, istedikleri gibi parklarda oynayacağı günlere ulaşacağız.”

Özlemiştik

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak yaklaşık iki aydır evlerinde olan 0-14 yaş arası çocuklar günler sonra ilk kez dışarı çıktı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, güzel havanın tadını çıkartan Ödemişli çocukları yalnız bırakmadı, çeşitli armağanlar verdi. Ödemiş Belediyesi parklarda çocuklar için maske dağıttı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de 4 saatlik izinde çocukların heyecanına ortak oldu. Başkan Eriş çocuklara balon, kitap, oyuncak ve şeker armağan etti. Eriş, “Parklarımızı böyle görmeyi özlemiştik. Günler sonra parklarına kavuşan çocuklarımızın heyecanına küçük armağanlarla ortak olduk. Soluğu parklarda alan çocuklarımızın ve ailelerinin maske ihtiyaçları için çalışanlarımız parkları adımladılar. Tabi günlerdir ekiplerimiz çocuk oyun gruplarını bugüne hazırlayıp dezenfekte etmişti. Çocuklarımız mutlu ailelerimizin de içi rahat. Ocak ayında başlattığımız çocuk oyun grubu dezenfeksiyon çalışmamıza devam ediyoruz. Anne babalarımızın da bu kontrollü sokağa çıkma izninde çocuklarımızın yanlarında olmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Elbette eve dönüşlerde de dikkat edilmesi gereken kuralları da unutmuyoruz. Parklarımızın hep böyle cıvıl cıvıl olacağı günler için lütfen kurallara uyalım, sabırlı olalım, en güvenli yer olan evlerimizde kalalım” dedi.

Bir anda şenlendi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle evlerinde olan 0-14 yaş arası çocuklar yaklaşık iki ay sonra ilk kez dışarı çıktı. Parklar eskisi gibi çocuk sesleri ile dolup, taştı. Bergama genelinde bulunan bütün parklar çocuklara verilen sokağa çıkma izni ile bir anda şenlendi. Uzun bir aradır çocuk sesine hasret kalan sokaklar ve parklar, yeniden geleceğimizin teminatı çocuk sesleriyle şenlendi. Kontrollü sokağa çıkma izni öncesi ilçe genelinde bulunan bütün parkları peryodik olarak dezenfekte eden Bergama Belediyesi Ekipleri, parkları tekrar yıkayıp dezenfekte ederek çocuklar için hazır hale getirdi.

Ne yapsak az

Yaklaşık iki aydır tek bir çocuğun bile dışarıda, sokakta ve parklarda olmayışının özlendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Çocuklarımızın sesi dünyamızın ayrılmaz bir parçası. Bu süreçte bu olguyu daha iyi anlamış olduk. Yarınımızın teminatı çocuklarımızı sevgi ve hoşgörü ile büyütmeye çok özen göstermeliyiz. Biz de belediye olarak günler öncesinde parkları ve oyun gruplarını hep dezenfekte etmeye başlamıştık. Koronavirüs illeti için alınan tedbirlerin ilk gününden beri kamusal alanlar gibi parklarımızı da yıkayıp dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır” dedi.

Doyasıya eğlendiler

Salgınla mücadelesini sürdüren Bayraklı Belediyesinin geçtiğimiz haftadan bu yana dezenfekte ederek, hazır hale getirdiği parklar çocukların akınına uğradı. Uzun aranın ardından aileleriyle güzel havanın tadını çıkaran çocuklar, 4 saat boyunca doyasıya eğlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar dün 4 saatliğine özgürlüğün tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte sokaklara çıkan çocuklar, belediyenin günler öncesinden dezenfekte ettiği parklarda gönüllerince koşup, oynadılar. Kimi kaydıraktan kaydı, uçurtma uçurdu, kimi ise; bisiklete bindi, basketbol oynadı… Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımızın bu süreçte evlerinde çok sıkıldıklarını biliyoruz. 4 saatliğine de olsa açık havanın tadını çıkarabilmeleri için 24 mahallemizde tüm parkları, spor alanlarını dezenfekte ettik. Bugünler geride kalacak. Çocuklarımız yeniden parklarda özgürce oynayabilecekleri günlere kavuşacak” dedi.