Parkları denetledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri’yle Park ve Bahçeler müdürlükleri ekiplerinin ilçenin dört bir yanında yürüttüğü park yenileme ve bakım çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Selvitopu, vatandaşların talep ve önerilerini de not alarak, bunlardan uygun olanların yerine getirileceğini söyledi.

Başkan Selvitopu, Yunus Emre Mahallesi’nde içinde tarihi çınar ağacının da olduğu parkın yanı sıra, Osman Kibar, Emine Doğangir, Doğanay ve Şehit Astsubay Timuçin Gülnar parklarını tek tek ziyaret etti. Görev başında olan temizlik ve bakım ekiplerine kolaylıklar dileyen Başkan Selvitopu, bu parklardan yararlanan vatandaşların taleplerini de dinledi. Yapılan kamulaştırmaların ardından genişletilen Yunus Emre Mahallesi’ndeki parkın yeşil alan düzenlemesi, ağaçların bakımı gibi çalışmaların hemen başlatılacağını bildirdi. Osman Kibar, Emine Doğangir ve Doğanay parklarında inceleme yapan Başkan Selvitopu, baştan aşağı yenilenen Şehit Astsubay Timuçin Gülnar Parkı’ndaki çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Çocuk oyun grupları, basketbol sahası ve yürüyüş parkuruyla yeni bir görünüme kavuşacak Timuçin Gülnar Parkı’na, proje tamamlandığında 3 noktadan giriş sağlanacak.

Nefes alanları

Son olarak Aydın Mahallesi’ndeki Selahattin Altıparmak Parkı’nı baştan sona yenileyerek vatandaşların kullanımına sunduklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Selahattin Altıparmak Parkı’yla ilgili bölgedeki vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık. Vatandaşlarımız özellikle yeşil alan düzenlemeleri ve yürüyüş parkuru nedeniyle teşekkür ettiler. Benzer çalışmaları ilçenin dört bir yanında yaşama geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Karabağlar'da nefes alınacak alanlar oluşturmanın önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Mevcut parklarımızı yenilemeye ve düzenli bakımlarına aynı anlayışla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki vatandaşlarımız bu alanlarda dinlenme, soluk alma olanağı buluyorlar” diye konuştu. Karabağlar Belediyesi geçen aylarda Kadın Hakları, Ant, Devlet Demiryolları, Hulusi Kentmen, Basın Sitesi, Engelliler, Türkan Kasapoğlu, Üzümlü, Ordu Caddesi, M. Kemal Kürekçi, Yiğitler, Sarıyer, Kara Fatma, Sevgi parklarını da baştan sona yenileyerek hizmete açtı. Parklardaki yeşil alan bakımı, ağaç budaması gibi çalışmalar da düzenli olarak devam ediyor.