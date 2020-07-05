Parkta zumba

Kontrollü normalleşme sürecinde spor kurslarını açık alanlara taşıyan Bornova Belediyesi, Zumba derslerine de başladı. Büyükpark içinde bulunan halı sahada yapılan eğitimlere katılan kadınlar hareketli müzikler eşliğinde dans ederek eğlence dolu zaman geçirdi.

Sağlıklı yaşamak isteyenleri buluşturan zumba eğitimleri sosyal mesafeye uygun şekilde yapıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen derslere belediyenin yıl boyunca düzenlediği Zumba kurslarından yararlanan vatandaşlar katıldı. 151 kişinin yararlanacağı dersler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri 2 gurup şeklinde gerçekleşecek. Sporun sağlıklı yaşam için önemine vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Koronavirüs nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız kurslarımızı normalleşme sürecinde tüm tedbirleri alarak kapalı alanlardan açık alanlara taşıyoruz. Özellikle kadınların yararlandığı bu aktiviteler evde kapalı kalan vatandaşlarımıza moral oluyor”dedi.