Paşalimanı Koyu'ndaki 120 dönüm arsaya ihtiyati tedbir kararı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan, dünyaca ünlü Paşalimanı Koyu'ndaki 21 parselden oluşan 120 dönüm arsanın satışının iptali için dava açıldı. Yargılama sürerken, dava sonuna kadar taşınmazların devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir koyuldu

'Son yüzyılın ve tüm zamanların en başarılı Türk çevrecisi' seçilen ve 'Birleşmiş Milletler (BM) Ossakawa Dünya Çevre Ödülü'ne aday gösterilen Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşalimanı Koyu, 91 yaşındayken ölümünden 22 yıl sonra, kurduğu ve miras bıraktığı Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı'nca satışa sunuldu. Çevreciler, Temel'in 50 bin ağaçla yeşillendirdiği ve özenle koruduğu koydaki doğallığın, satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri sürerek karara karşı çıktı. Buna rağmen bölgenin birinci derece sit alanı olduğu, yapılaşmanın olası olamadığı kaydedildi.

Paşalimanı Koyu'ndaki 21 parselden oluşan toplam 120 dönüm arsanın satışı için ilk olarak geçen yıl 7 Mart'ta ihale yapıldı ancak yeterli katılım olmadığı gerekçesiyle ertelendi. 28 Mart'a ikinci kez yapılan ihaleye, ALDO Enerji ile AKT Enerji şirketleri katıldı. 385 milyon lira ile en yüksek teklifi veren ALDO Enerji Şirketi, ihaleyi kazandı.

Halis Temel'in 9 mirasçısından Timur Temel, ihaleyi mahkemeye taşındı. İzmir 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ihalenin iptali için dava açıldı. Yargılama sürerken, dava sonuna kadar taşınmazların devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir koyuldu.