Pastacılara da altın bilezik

Bornova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oybirliği ile alınan kararla Altın Bilezik Projesi kapsamında İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası ile işbirliği başlatılacak

Bornova Belediyesi, nitelikli ara eleman yetiştirerek istihdam sorunun çözümüne katkı koymak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Bornova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oybirliği ile alınan kararla Altın Bilezik Projesi kapsamında İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası ile işbirliği başlatılacak. Meslek odaları ve kurumlarla birlikte yapılan çalışmalarla istihdama önemli katkılar sağlayan Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile işbirliği için yeni bir imza atıyor. Yapılacak birliktelik ile bu alanda eğitim almak isteyen vatandaşlar Evka- 3’te bulunan Gastronomi Merkezi’nde meslek öğrenecek.

İşsizlik artıyor

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, istihdamın geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “İşsizlik rakamlarına bakıldığında vatandaşlara yeni olanakların sağlanması gerektiğini görüyoruz. Bunun için de hayata geçirdiğimiz Altın Bilezik Projesine yeni işbirlikleri ekleyerek istihdama katkı sağlıyoruz”dedi. İnsana yapılan yatırımın önemli olduğuna vurgu yapan Başkan İduğ, “Bu işbirliği sayesinde gıda sektörüne nitelikli elamanlar yetiştireceğimize inanıyorum”diye konuştu.