Pastacıların büyük buluşması

İzmir, uluslararası çapta bir büyük organizasyona hazırlanıyor. 27-29 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, dünyanın pastacısı İzmir’de buluşacak. 10 ülkeden şefleri konuk edecek etkinliğe yerli yabancı 1500’ü aşkın pasta şefi ve ustası bekleniyor.

3000 metre uzunluğunda hazırlanacak “dünyanın en büyük pastası” ile rekor kırmaya hazırlanan festival, Kültürpark’ta gerçekleşecek.

27-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan PASTART İZMİR- Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölyeler ile renklenecek.

Polen, Vizyon, Vizyon Select, Crystal Endüstriyel sponsorluğunda ve TAŞPAKON koordinatörlüğü’nde düzenlenecek Pastacılık Yarışmaları üç gün sürerken; Reyhan Pastanesi Sponsorluğu’nda gerçekleşecek Uluslararası Pastacılık Kupası’na 10 ülkeden 20 yarışmacı şef ile 10 jüri şef katılacak. Bravo Pastanesi Sponsorluğu’nda gerçekleşecek Pastart Buluşmaları seminerler dizisi ise yemek tarihçileri ve araştırmacıları ile yurt içi ve dışından şefleri yanyana getirecek. Nevin Halıcı, Priscilla Mary Işın, Nihal Kadıoğlu Çevik, Ahmet Örs, Ragıp Güzelbey ve Azerbaycan’dan Tahir Emiraslanov, Yunanistan’dan Kostas Antoniadis’in katılacağı seminerlerin koordinatörlüğünü Nejat Yentürk üstleniyor.

Dev pasta

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası üyeleri ve festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı, tam 3 km uzunluğunda olması planlanan Festival Pastası ile dünya rekoru kırılması amaçlanıyor. Kültürpark geneline kurulacak özel bir stantta yapılacak Festival Pastası için 1500’ü aşkın pasta şefi ve 500’e yakın pastane birlikte çalışacak.

1 milyon ziyaretçi

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, festivale ilişkin 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini bildirdi. Yenice, “Amacımız, Türk Mutfağı’nın en güçlü olduğu alanlardan biri, unlu mamullerdeki lezzet zenginliğini bir kutlama ile kanıtlamak ve ihraç ürünleri yelpazesine taşımak. 81 ilimizde 104 ihtisas odası ve 130.000’i aşkın işletme ile sektörün Türkiye’deki Anayasal yetki ve sorumluluk sahibi en büyük esnaf temsilcisi olan federasyonumuz, tedarikçi firmalarıyla birlikte bir büyük aile. Ekonomik değeri 65 milyar dolara ulaşan sektörümüzün artık ihracata yönelen bir vizyona sahip olması gerekiyor. İzmir’i seçmemizin nedeni ise festivalimizin temel özelliği ile bütünleşmesi; Türk mutfağının modern kanadı pastacılık ile geleneksel kanadı tatlıcılığı birlikte sunacağız. İzmir’in bu konuda en uygun il olduğunu düşünüyoruz. 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. İzmir ve çevre illerden vatandaşlarımızın festivalimize yoğun ilgi göstereceğini umut ediyoruz” dedi.

İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ise “Pastacılar, lokmacılar, boyozcular, gevrekçiler, şekerciler, dondurmacılar, börekçiler, gözlemeciler… İzmir lezzetlerini üreten herkes, hepimiz burada olacağız. İnanıyoruz ki; İzmir yeni bir marka değere kavuşacak” dedi. Esen, Tekbaş Un sporsorluğunda Boyoz Sokağı ve Tezcan Un sponsorluğunda Gevrek Sokağı’nın pastacılık etkinlikleri kadar ilgi göreceğini bildirdi.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen festivalin sosyal sorumluluk faaliyetini ise ödüllü Elele Cafe projesiyle dikkati çeken Anadolu Otizm Vakfı gerçekleştirecek. Rekor pastasının final bölümünü Otizmli bireyler hazırlayacak.