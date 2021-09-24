Patilerin Festivali, 9 Ekim’de Gündoğdu’da

Patilerin Festivali, 9 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’nda tüm gün sürecek etkinliklerle çocuk, doğa ve hayvan haklarına “Bu Gezegen Hepimizin” sloganıyla sahip çıkacak. Festival birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 40’a yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiği organizasyonun çok dinamik ve çok güzel olacağını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm İzmirlileri festivale davet etti. Batur, sokaktan sahiplendiği köpeği Duman, kedileri Kovid19 ve Neşeli’yle festivale katılacağını söyledi

Konak Belediyesi’nin, Lider Pet Food’un ana sponsorluğu, HavHav.com.tr, Refleks Plus, TheWoofDog Resort Otel,Medica World Estetik’in hizmet sponsorluğu ile 40’a yakın sivil toplum kuruluşunun katkısıyla düzenleyeceği “Patilerin Festivali” 9 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak. Festivalde can dostlar, doğa ve çocuklar için, “Bu gezegen hepimizin” mesajı verilecek.

Türkiye’nin en kapsamlı etkinliklerinden biri olacak festivalle ilgili basın toplantısı Konak Belediyesi’nin Basmane Oteller Sokağı’nda bulunan tarihi binasındaki Başkanlık Çalışma Ofisi’nde yapıldı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra Festivalin Onur Konuğu Sanatçı Pınar Aylin, Festival Ana Sponsoru Lider Pet Food’un Temsilcisi Oktay Diker, Festivalin İletişim Koordinatörü Banu Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gazeteciler katıldı. Patilerin sözcüsü Bella da toplantıya neşe kattı.

Batur: Tüm İzmirlileri bekliyoruz

Toplantıda gazetecilere ayrıntılı bilgiler veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, festivalin geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamadığını belirterek, “Bu yıl geçtiğimiz yılın da acısını çıkaracak şekilde çok dinamik, çok güzel bir festival organizasyonu gerçekleştireceğiz. 40’a yakın can dostu derneğimiz, yıllardır bu iş için mücadele eden, hayvan dostu, doğa dostu olan derneklerimiz burada. Onlarla, sivil inisiyatifle böyle bir festival gerçekleştirmek bizim için de çok önemli. Yerel yönetimler sivil toplum örgütleriyle birlikte çalıştığında halkla bütünleşmiş, gerçek anlamda çalışmalarını halkla yapmış oluyor. Biz buna çok dikkat ediyoruz. İki yıldır yaptığımız çalışmalara bakın, sosyal tüm çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Festival de bu çalışmalarımızdan biri olacak” dedi.İzmir’in demokrasinin,barışın veözgürlüğün kenti olduğunu ve özelikle hayvan hakları konusunda diğer kentlere örnek olacak çalışmalarla ön plana çıktığına söyleyen Batur, tüm İzmirlileri festivale davet etti.

Başkan’ın can dostları da geliyor

Sokakta bularak sahiplendiği 4 aylık köpeği Duman ile kedileri Kovid19 ve Neşeli’yi de festivale getireceğini söyleyen Batur, “Onlar evimizin neşesi. Festivalimize onları da getireceğim” diye konuştu. Sponsorlara, derneklere ve festivale katkı koyan tüm isimlere teşekkür eden Batur, sözlerini “Bu gezegen hepimizin” diyerek noktaladı.

Aylin: Daha nicelerine ben hep varım

Basın toplantısının düzenlendiği tarihi binanın çok keyifli bir ortam olduğunu, kendisine eski İzmir’i hissettirdiğini belirterek sözlerine başlayan İzmirli sanatçı Pınar Aylin de festivale davet edildiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi. İşin içinde çocuk, doğa, hayvan olunca akan suların durduğunu söyleyen Aylin, “Böyle bir festival düzenlediği için başta Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur olmak üzere, emeği geçen herkese ben bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Daha daha nicelerine ben hep varım, ben hazırım. Her türlü hedefe on ikiden ulaşabileceğimiz bir gün olsun” diye konuştu. Aylin, çok güzel bir konser olacağını, çok güzel şarkılar seslendireceğini belirterek tüm İzmirlileri Gündoğdu Meydanı’ndaki konserine davet etti.

Diker: Sonrakine şimdiden hazırız

Festival Ana Sponsoru Lider Pet Food’un Temsilcisi Oktay Diker ise “Birinci festivale katıldığımızda heyecan içindeydik. İçinde olmaktan da, sonucundan da son derece mutlu olduk, onur duyduk. İkincisinde de olmaktan mutluyuz” dedi. İzmir merkezli bir firma olarak dünya markalarıyla yarıştıklarını ifade eden Diker, “Bu dünya, bu gezen hepimizin. Hepimizin bu dünyada var olma nedeni, canlılar. Onları çok seviyoruz. Bir sonraki etkinlikler için de şimdiden hazırız” dedi.

Özdemir: Bu gezegen bizim

Festival İletişim Koordinatörü Banu Özdemir de sosyal belediyeciliğin yeryüzünü birlikte paylaştığımız can dostlarımızı, çocuklarımızın geleceğini, ülkemizin nefesi doğayı önceleyen anlayışın ta kendisi olduğunu dile getirerek, bu anlamda öncü çalışmalar yürüttüğü için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür etti. Özdemir, “Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş, uygulanmamış, ama bundan sonra da devamlılığının olmasını temenni ettiğimiz, sosyal dayanışmayı örgütleyen, doğa alanında, hayvan hakları alanında, çocuk hakları alanında faaliyet gösteren, gerek ulusal ölçekli, gerek yerel ölçekli ve bunların da destekçisi olan hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem özel sektörle birlikte hem kamuyla işbirliğindebiz bir araya geleceğiz ve bu dünyaya ‘Bu gezegen hepimizin’ diyeceğiz” diye konuştu. Özdemir, İzmirlileri festivale, tüm dünyaya “Bu gezegen hepimizin” demeye çağırdı.

Program dopdolu

Festival, Gündoğdu Meydanı'nda saat 13.00’te başlayacak. 40 standın kurulacağı festival alanında saat 22.00’ye kadar gün boyu birçok etkinlik düzenlenecek. Çocuklar için çeşitli etkinlikler organize edilirken, can dostlar için ödüllü yarışmalar da yapılacak. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi ve Atlı Polis Birimi de alanda olacak. Festival K-9’ların şovlarıyla renklenecek. Yetenek Sizsiniz yarışmasının 1.'si Kutay Özkan, akıllı köpekleri Müdür ve Tarçın’la, Köpek Bahçesi Köpek Eğitmeni Kutay Özkan ise Müdür ve Tintin’le birlikte Akıllı Köpekler Şovu’yla sahnede olacak. Olympos Dağcılık Kulübü de “Bu Gezegen Hepimizin” paraşütleriyle festivale katılacak. Festival boyunca, mama kabı yapma, kulübe boyama, karbon ayak izi ölçümü, afet bilinçlendirme etkinlikleri de düzenlenecek. Alanda gün boyu ücretsiz mama, mama kabı ve çeşitli ücretsiz hediyeler de dağıtılacak. Festival onur konuğu olan Sanatçı Pınar Aylin ise akşam ücretsiz bir konser verecek.

40’a yakın katılımcı

Lider Pet Food ana sponsorluğunda düzenlenen festivale, HavHav.com.tr, Refleks Plus, TheWoofDogResort Otel ve Medica World Estetik de hizmet sponsoru olarak eşlik ediyor. Festivalin diğer katılımcıları ise şöyle olacak: Agora RotaractKlübü, Ahbap Platformu İzmir İl Temsilciliği, Akut İzmir İl Temsilciliği, Aliağa Patileri, Ateş Böceği Derneği, Bir Artı İki Gelişim Atölyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Dogs Angel, Dohayder (Doğayı-Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği), Efoder (Ege Fikir Ortaklığı Derneği), Ege Orman Vakfı, Elif Pet Butik, Haçiko (Hayvanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma Derneği), Hak İzmir (Hayvan Arama Kurtarma Derneği), Hayad (Hayvanlara Yardım Derneği), Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu), Hera Eğitim Çiftliği, Hipder (Hayvanlar İçin Projeler Derneği), İzçev (İzmir Çevre Koruma Vakfı), İzmir Downsendromlular Derneği, İzmir İl Emniyet Köpek Eğitim Merkezi Ve Atlı Polis Birimi, Kifder (KistikFibrozisli Çocuklar Derneği), Kutay Özkan Köpek Bahçesi, Makam Vegan, Mavi Patiler, Mespayko (Menemen Sahipsiz Patileri Yaşatma Ve Koruma Derneği), Menemen Candostları, Olimpos Dağcılık Klübü, Sehayder (Seferihisar Doğa Ve Hayvan Dostları Derneği), Avangart, Tanısan Seversin Derneği, Tema İzmir İl Temsilciliği ve Umut Şemsiyesi.