Patililer Konak'ta bir araya geldi

Konak Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği Patilerin Festivali'nde tüm Türkiye'den çevre, çocuk ve hayvan hakları dernekleriyle gönüllü kuruluşlar bir araya gelerek "Bu Gezegen Bizim" dedi. Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden olan festivale, sokaktan sahiplendiği köpeği Duman'la katılan Başkan Batur, satın almak yerine sokaktan hayvan sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı

Konak Belediyesi'nin, Lider Pet Food'un ana sponsorluğu, HavHav.com.tr, Refleks Plus, TheWoofDog Resort Otel,Medica World Estetik'in hizmet sponsorluğu ile 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun katkısıyla düzenlenen "Patilerin Festivali" Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşti. Doğa, çocuk ve hayvan hakları konusunda Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden olan festivale sokaktan sahiplendiği köpeği Duman'la birlikte katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri de alanda eşlik etti. "Bu Gezegen Bizim" sloganıyla düzenlenen festivalde doğaya, çocuk haklarına ve hayvan haklarına dikkat çekildi. Henüz küçük bir yavruyken evlerine sığınan Duman'ı sokakta bırakmayarak sahiplenen ve ona ömürlük bir yuva veren Başkan Batur, "Satın alma, sahiplen" mesajı verdi.

Satın alma, sahiplen

Konak'ta göreve geldikleri günden bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Batur, Patilerin Festivali'ni de yaklaşık 40 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Tüm katılımcılara ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Batur şöyle konuştu:

"Konak Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana özellikle hayvan dostu derneklerle birlikte çalışıyoruz. Amacımız sokaktaki hayvanları sahiplenme bilinci oluşturmak. Çünkü sokaktaki hayvanları sahiplenirseniz, onlara daha fazla iyilik etmiş oluyorsunuz. Bu mesajı buradan vermek istiyoruz. Hayvan haklarını savunan dernekler de bizlere daha çok sokaklardaki hayvanların sıkıntılarını aktarıyorlar. Biz de Konak Belediyesi olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüzle birlikte sokaktaki canlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gidermeye, yem ve mama desteği vermeye devam ediyoruz. Yasa gereği sokak hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra onları bulduğumuz aynı noktaya bırakmak zorundayız. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak biz de aşı ve tedavilerini yaptıktan sonra yaşadıkları alana geri bırakıyoruz. Evlerinde hayvan beslemek isteyen vatandaşlarımıza sokaktan sahiplenmenin çok daha önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Sokaktaki bir cana bir nefes katmak bence çok daha güzel."

Batur: Duman evimizin uğuru

Festivale sokaktan sahiplendiği köpeği Duman'la katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, evlerinde hayvan beslemek isteyenleri sokaktan sahiplenmeye davet etti. Duman'ın evlerinin uğuru olduğunu ifade eden Başkan Batur sözlerini şöyle dürdürü:

"Kurban Bayramı arifesinde küçük oğlum evden çalışıyordu. Bizim bahçe kapısı da o gün açık kalmış. Bir bakıyor, bahçeye yavru bir köpek giriyor. Bizim Duman, üstü başı diken içerisinde, belli ki bir mücadelenin içinden kurtulup gelmiş. Oğlum, 'kendi ayağıyla bizim evimize geldi, o artık bizim uğurumuz' dedi. Eşim Ferah Hanım da ben de çok benimsedik Duman'ı. Şimdi koşa koşa eve gidiyorum, Duman'ı gezdiriyorum. Hepimize enerji verdi. Ağzı var dili yok derler ya, gerçekten öyle can dostlarımız. Onlar da bizlerle yaşama hakkı olan canlılar. Onlara gerekli ilgi ve sevgiyi göstermeliyiz. Zaten sevgi dışında bir şey istemiyorlar. Duman'la birlikte iki de kedimiz var. Birinin adı şans, diğerinin adını da pandemi döneminde bize sığındığı için Covid-19 koyduk."

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de festival alanında kurduğu stantta ziyaretçilerini ağırladı. Hayvan sahiplenen veya sokaktaki canları besleyen vatandaşlara armağan ettiği mama miktarı 2 tonu aşan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarına da beslemeleri için 1 ton mama desteğinde bulundu. Stantta mamanın yanı sıra mama tabağı, suluk, dışkı toplama torbası gibi ürünler de hayvan sahiplerine armağan edildi. Öte yandan Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ndeki 12 kedi ve 7 köpek de duyarlı vatandaşların sahiplenmesiyle ömürlük yuvalarına kavuştu.

Çocuklar can dostlara kulübe ve mama kabı hazırladı

Çocuklar oyun ve eğitim atölyelerinde, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere katıldı. Ateş Böceği Derneği oyun atölyeleri düzenlerken Agora Rotaract Kulübü de çocuklarla birlikte Pvc borulardan mama ve su kabı yapımı atölyesi düzenledi. Çocuklar, rengarenk mama ve su kapları ile kuş yemlikleri tasarladı. Ahbap Platformu üyeleri de kedi ve köpek kulübelerini çocuklarla birlikte boyadı.

Güneş'in dansı hayran bıraktı

Festival katılımcıları arasında özel bir yere sahip olan İzmir Down Sendromu Derneği de açtığı stantla Gündoğdu Meydanı'nda yer aldı. Hem farkındalık yaratan hem de ziyaretçilerin doğru bilgi edinerek bilinçlenmesini sağlayan dernek, festivale muhteşem bir gösteriyle renk kattı. Özel çocuklardan Güneş'in, umudu anımsatan masmavi elbisesi içinde gerçekleştirdiği dans gösterisine tüm arkadaşları eşlik etti. İzleyicilerin hayranlık dolu bakışları altında gösterisini tamamlayan Güneş, dakikalarca alkışlandı.

Patilerin Festivali, insanın en iyi dostu köpeklerin muhteşem gösterilerine de ev sahipliği yaptı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ve Hera Köpek Eğitim Merkezi'nin K-9 gösterileri hayvanseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Saklanan materyalleri kolaylıkla bulan yetenekli köpekler izleyenlerden büyük alkış aldı. Ünlü köpek eğitmeni Kutay Özkan da Akıllı köpekleri ile sahne aldı. Festivalde bir de Can dostları Yetenek ve Güzellik Yarışması düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenler ödül aldı.