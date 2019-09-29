Patival Konak şölene dönüştü

Konak Belediyesi'nin düzenlediği yaklaşık 40 STK'nın destek verdiği Patival Konak'ta yarışmadan mama bağışına bir dizi etkinlik katılımcıları ve can dostları mutlu etti.

Konak Belediyesi'nin 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlediği Türkiye'nin en kapsamlı sokak hayvanları festivali Patival Konak'ta, Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi ile Konak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren can dostları için 3 ton mama bağışı yapıldı. Ziyaretçilere 500 kilo kedi ve köpek mamasının hediye edildiği festivalde, Konak Belediyesi'nin kedi evleri büyük ilgi gördü.

El ele verdiler

Konak Belediyesi'nin Hayvan Hakları Federasyonu, Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi'yle birlikte düzenlediği, 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiği "Patival Konak; Can Dostlarımızla Buluşuyoruz" Festivali, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık beş saat süren etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İzmir'in dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Festival alanında, organizasyona destek veren Greenpeace, Ege Orman Vakfı, TEMA, İZÇEV, AKUT gibi çevre kuruluşları, Anadolu Otizm Derneği, Çağdaş Yaşam Derneği, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile HAYTAP'tan Foça Hayat'a, Çeşme'deki ÇESAL'den Hayvanlara Yardım Derneği'ne, Menemen Can Dostları'ndan Seferihisar'daki SEHAYDER'e kadar uzanan birçok sivil toplum kuruluşu stantlarıyla yer aldı.

Belgeler Başkan Batur'dan

Başkan Batur, stantları tek tek dolaşarak, katılımcılar adına TEMA ve Ege Orman Vakfı'na birer fidan bağışlandığını belirten teşekkür belgelerini verdi. Festivalin ağacına, toprağına, suyuna, can dostlarına sahip çıkarak, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inananları, çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak isteyenleri bir araya getirdiğini söyleyen Başkan Batur, "İzmir'in kalbinde çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Patival Konak'a destek veren sivil toplum kuruluşları ile katılımcı vatandaşlara, sağladıkları destek için teşekkür ederim. Bu dayanışma, sağlanan bu güçbirliği her şeyin daha da güzel olacağı yarınlarımızın habercisidir" dedi.

Her anı dopdolu geçen etkinlikte çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmalara katılan 18 köpek arasından, Lale Tırnaklı'nın köpeği Bonbon, "En Şık Can Dostu" seçilirken, Levent Yılmaz'ın köpeği Eddie, "En Yetenekli Can Dostu" oldu. Emir Korkmaz'ın sokakta yaşarken sahiplendiği köpeği Dochka ise "Sahibine En Çok Benzeyen Can Dost" unvanını aldı. Yarışmalarda ilk üçe giren can dostlara mama, sahiplerine ise kupa hediye edildi.

Festival atölye çalışmalarıyla da renklendi. Projenin ana destekçilerinden Kinderland/Çocuklar Ülkesi, etkinliğe gelen çocuklar için üç farklı oyun atölyesi kurdu. İtfaiye Atölyesi'nde minikler yangın söndürme tatbikatı yaptı. Başkan Batur da çocukların tatbikatını izledi.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenlediği atölyede ise sokak kedileri için atık lastiklerden, 2 katlı evler yapıldı. Renkli kedi evleri, festivalin en dikkat çeken çalışmaları arasına girerek, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Festival, Grup Kafama Göre ve daha sonra sahneye çıkan O Ses Türkiye 2015 yılı birincisi Elnur Hüseynov'un verdiği konserlerle son buldu.