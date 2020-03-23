Pazar yerlerinde eldiven dağıtıldı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çok çeşitli tedbirler alarak yoğun biçimde halkı bilinçlendirme çalışmaları yürüten Çiğli Belediyesi bu kez pazar yerlerinde zabıta ekipleri aracılığıyla hem vatandaşa hem de pazarcı esnafına eldiven dağıttı.

Pazaryerleri ise günün erken saatlerinde temizlik ekiplerince dezenfektan maddelerle yıkandı. Halk sağlığını tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, halıkı yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler olan pazar yerlerinde bir dizi tedbirler aldı. Çiğli Belediyesi temizlik işler ekipleri pazar yerlerini kurulmadan önce dezenfektan maddelerle yıkayarak temizledi. Zabıta ekipleri ise Pazar yerlerinde hem vatandaşa hem de pazarcı esnafına alışverişlerini daha hijyen koşullarda yapmaları ve el temasından kaçınmaları için eldiven dağıttı.

Uyarıları dikkate alın

Koronavirüs salgınına karşı çalışmaların ilçe genelinde sürdüğünü ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunduğu pazar yerlerinin temizliğine ekstra önem veriyoruz. Temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü ekiplerimizi bu doğrultuda pazar yerlerimizde görevlendirdik. Ekiplerimiz, pazar yerini dezenfektan ve suyla temizledi. Pazar esnafımız ve vatandaşlarımız arasında el teması kurulmaması için eldiven dağıttı. Çiğli Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadele konusunda çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızdan tek beklentimiz, yapılan uyarılara azami derecede uymalarıdır" dedi.



