Pazara giden vatandaş Başkan Batur'a dert yandı: Alışveriş yapamıyoruz

Hatay Pazaryeri’ni ziyaret ederek, alanda incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, esnaflarla ve vatandaşlarla da konuştu. Vatandaşın hayat pahalılığı, esnafın satış yapamama derdini dinleyen Batur, “Vatandaşımız da esnafımız da şikâyetçi. Mutfak yangın yeri. İnsanlar çok mağdur, geçim derdinde. Bu böyle devam edemez” diye konuştu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hatay Pazaryeri’nde incelemelerde bulundu. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen ve Muratreis Mahalle Muhtarı Zafer Çam’la birlikte pazaryerini dolaşan Batur, hem tezgâh açan esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla konuşarak, istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Batur’a hayat pahalılığından dert yanan vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden şikâyet ederek, “Pazara geliyoruz ama alışveriş yapamıyoruz. Eskiden pazar arabalarımızı doldurup, bir haftalık erzakı alır giderdik. Şimdi mümkün değil. Hiçbir şeye para yetiremiyoruz. Azar azar alabildiğimizi alıp, dönüyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşın alım gücü yok”

Pazaryeri esnafı da satışlarda büyük oranda düşüş yaşandığını söyleyerek, “Vatandaşların alım gücü yok. Tezgâha, fiyatlara bakıp bakıp gidiyorlar. Eskiden 50-60 TL’ye pazar yapan, şimdi 200 TL harcasa neredeyse eli boş dönüyor. Kilo kilo alan vatandaş, yarım kilo istiyor. Veresiye alışveriş yapmak isteyen de oluyor. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz, inşallah bu günler de geçecek” dedi.

Batur: İnsanlar çok mağdur

Vatandaşlar hayat pahalılığından, esnaf yeterince satış yapamamaktan şikâyet ederken, Başkan Batur da, “Vatandaşımız da esnafımız da şikâyetçi. Son dönemde her kaleme gelen zamlar hepimizi zorluyor. Vatandaş zamlardan, ekonomik krizden nefes alamaz hale geldi. Kışı zor geçireceğimizi biliyor, zam yağmuru da bekliyorduk ama böylesi daha önce hiç yaşanmamıştı. Gerekli önlemlerin bir an önce alınması, doğru adımların atılması ve ekonomimizin bir an önce düzlüğe çıkması lazım. Mutfak yangın yeri… İnsanlar çok mağdur, geçim derdinde. Bu böyle devam edemez” diye konuştu.

Başkan Batur, esnafın pazaryeriyle ilgili isteklerini de dinleyerek, alanın alışverişe daha uygun hale getirilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını da söyledi.