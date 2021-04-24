Pazarcılar isyan etti: Markette salgın yok mu? Pazarlar neden kapalı?

Hafta sonu uygulanan kısıtlamalarla birlikte tezgâh açamayan pazarcılar, marketlere tanınan imkânın kendilerine de tanınmasını istiyor. Kısıtlama günlerinde vatandaşların marketlere mahkûm edildiğini ifade eden İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen, "Pazarda 50 kuruşa satılan bir yeşillik markette iki liraya satılıyor. Gerisini siz düşünün. Vatandaşlarımız, hafta sonu mahallesindeki fırına, kasaba, markete gidebiliyorsa pazara da gidebilsin" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında hafta sonu uygulanan kısıtlamalarla birlikte mahallelerde tezgâh açamayan pazarcılar, marketlere tanınan imkânın kendilerine de tanınmasını istiyor. 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gibi ani kısıtlama tedbirleri ise pazar esnafının mağdur olmasına neden oluyor.

Önceden duyurulsun

Üç günlük kısıtlama kararının Çarşamba akşamı açıklanmasına tepki gösteren İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen, "Her gün bir şey değişiyor. Çarşamba günü saat 22:30'da birden cuma günü de hafta sonu kısıtlamasına dâhil edildi. Bu ani kararlar sonrası esnafımız bizi arıyor. Esnaf satacağı sebze, meyvesini almış yasak gelince bize soruyor. 'Ben bunu nasıl satacağım, satılmazsa ne yapacağım?' diyor. Eğer bir kısıtlama olacaksa bunun önceden belirlenip duyurulması lazım. Esnaf bilsin ki mal almasın. Ani kararlarla pazarların açılıp açılmasına karar veriliyor" dedi.

Biz açalım, mahalleli gelsin



Vatandaşların kısıtlama günlerinde pahalı ürünlere mahkum edildiğini ifade eden Erişen, "Kısıtlama günlerinde marketler, manavlar açık peki pazarlar neden kapalı? Marketler nasıl açıksa, biz de pazar tezgâhlarımızı kurmak istiyoruz. Marketlerde Koronavirüs salgını yok mu? Bu hastalık pazarda mı bulaşıyor? Biz bu durumu anlayamıyoruz. Pazar yerlerinin etrafı açık, tedbirlere uyularak pazarlar açılabilir. Hizmet verdiğimiz pazar alanları, hava akışının sağlandığı ve tâze günlük ürünlerin vatandaşla buluşturulduğu yerler. Pazar alanlarına sayıyla kişi alınabilir. HES kodu sorgulanıp, ateş ölçümü yapılarak güvenli bir alışveriş ortama oluşturulabilir. Biz yine pazarların yüzde 20'sini 30'nu açalım. Vatandaşımız markete mahkûm olmamalı. Pazarda 50 kuruşa satılan bir yeşillik markette iki liraya satılıyor. Gerisini siz düşünün. Vatandaşlarımız, hafta sonu mahallesindeki fırına, kasaba, markete gidebiliyorsa pazara da gidebilsin. Açılan pazarlara mahalle sakinleri gelsin. Az da olsa tezgahlarımızı açalım. Biz 'Eşrefpaşa'da pazar açalım Mavişehir'den vatandaş gelsin' demiyoruz" diye konuştu.

Pazarlar kapalı marketlerde yoğunluk var

Hafta sonları pazarların açık olmaması nedeniyle marketlerde yoğunluk oluştuğunu ifade eden İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yaş Sebze ve Meyve Komitesi Meclis Üyesi Orhan Doğan ise "Hafta sonları marketlere tanınan hakkın pazarcılara da tanınması lazım. Pazar yerleri kapalı olunca marketlerde aşırı bir yoğunluk oluşuyor. Marketlerde hafta sonu fiziki mesafe olmuyor. Bu durum hastalığın daha fazla yayılmasına neden oluyor. Pazarlar hafta sonu açılırsa bu yoğunluk azalır. Ayrıca vatandaş daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilir. Pazarda 5 TL olan bir ürün markette 7-8 TL. Hastalık açısından da vatandaşın bütçesi bakımından da hafta sonu pazarlar açık açılmalı" ifadelerini kullandı.