Perispri Alaçatı'ya damga vurdu

Sanat ve lezzeti buluşturan Perispri, bu yıl Alaçatı'ya damga vurdu. 3 dönümlük arazi üzerine kurulu Perispri Alaçatı, açıkhava konseptiyle hem birbirinden farklı sergilere ev sahipliği yaptı hem de mutfağıyla lezzet severlerden tam not aldı.

Perispri Alaçatı'ya damga vurdu
01 Eylül 2020 Salı 11:11

Ünlü tenor Hakan Aysev’in Perispri Alaçatı'daki son konseri ise ayakta alkışlandı. Dario Morena, Tanju Okan, Frank Sinatra'dan söylediği eserlerle unutulmaz bir gece yaşatan Hakan Aysev "Perispri Alaçatı'nın kurucusu, Sanatçı Cahide Erel bu yıl Alaçatı'ya müthiş bir imza attı. Önce bu doğa harikası yeri bizlere kazandırdı. Farklı sanatçıların muhteşem eserlerini yıl içinde sanatseverlerle buluşturdu, yetmedi gastronomideki uzmanlığıyla nefis ve sağlıklı lezzetleri masamıza getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Eylül ayında da farklı sürprizleri olacağını belirten Cahide Erel ise sanat ve gastronomi buluşmasının büyüleyici güzelliğine dikkat çekerek "Gözlerinize bakınca mutluluğunuzu gördüm ve anladım ki doğru yoldayım. Başta değerli sanatçımız olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkürler” diye konuştu.

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