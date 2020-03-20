Perşembe Pazarı’nda virüs savaşı

Menemen Belediyesi, Perşembe günü kurulan ilçe pazarında aldığı önlemlerle Koronavirüs’e karşı savaşına devam ediyor.

Belediye ekipleri, hem pazarcı esnafını hem de alışverişini güvenle yapmak isteyen vatandaşı dağıttığı broşürlerle ve yaptığı anonslarla hastalık hakkında bilgilendiriyor, dezenfekte çalışmalarına en üst seviyede devam ediyor. Ülkemizde Koronavirüs vakalarında görülen artış ile birlikte Menemen Belediyesi de toplum sağlığı adına aldığı önlemlerini genişletti. Hizmet binaları, kültür merkezleri, bankalar, ödeme noktaları, okullar, parti ilçe binaları, eczaneler, muhtarlık ofisleri, odalar, eczaneler, semt merkezleri ile oyun parklarında dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yürüten belediye, son olarak pazaryerlerinde de alınan önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi

Perşembe günü kurulan Menemen pazarında düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yürüten Menemen Belediyesi ekipleri, bugün de sabah saatlerinden itibaren pazarın 6 giriş noktasına yerleştirdiği sağlık ve zabıta ekipleri ile vatandaşlara ve esnafa hem bilgilendirme broşürleri dağıtarak virüse karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirdi, hem de sunduğu dezenfektanlarla herkesin ellerinin sterilize olmasına yardımcı oldu. Pazaryeri yakınında bulunan Hacıkerimoğlu Camii’nden yapılan saat başı anonslar ile esnaf ve vatandaşlardan; maske ve eldiven kullanması, kirli ellerle ağız, burun ve gözlerine temas etmemeleri, hasta kişilerle temastan kaçınmaları, öksürme, aksırma sırasında ağız ve burun bölgelerini tek kullanımlık mendillerle kapatmaları, sık dokunulan nesneler ve yüzeyleri sık sık temizlemeleri, hastayken mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, çıktıklarında da insanlarla yakın temaslardan kaçınmaları, en önemlisi ise ellerini sık sık yıkamaları hatırlatılırken, herkesin sağlığı için duyarlı olmaları isteniyor.