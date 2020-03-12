PET İzmir'i dünya markası yapmak için hazırız

Türkiye'nin en büyük fuar kompleksinde Türkiye'nin en büyük PET Fuarı açıldı. 4 gün sürecek PET İZMİR 2020 İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı'nda 300'den fazla marka 120 katılımcıyla temsil edilecek.

Hayvan severler ve paydaşlarına Fuar İzmir'in ev sahipliği yapacağını vurgulayan Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı PET İZMİR'in katılımcıları ve ziyaretçilerine önemli fırsatlar sunacağını ifade etti. Binlerce hayvan severin merakla beklediği PET İZMİR 2020 İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, Fuar İzmir'de başladı. Evcil hayvan dostlarının büyük ilgi gösterdiği fuarın açılış töreni D Holünde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurul Sayman Üyesi, İzmir Ticaret Odası Mecilsi Başkanı Selami Özpoyraz, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu ve Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı ile çok sayıda sektör temsilcisi programda hazır bulundu.

Hedefimiz en büyük olmak

Programda konuşan Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı sosyal sorumluluk anlayışı ile başladıkları organizasyonda Türkiye markası olduklarını vurguladı. Karslı, "Evcil hayvanlarımız ve onların dostlarının yaşam kalitesini attırmak için PET İZMİR'i düzenliyoruz. Kulaktan kulağa veya iletişim araçlarıyla yüzlerce bilgi paylaşılıyor. Biz en doğru ve güncel bilgilerin uzmanlarından alınabileceği, Üreticilerinin ürünlerini en doğru şekilde tanıtabilecekleri, verilen hizmetlerin kapsamlarının anlatılabileceği enlerin fuarını düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışı ile başlattığımız PET İZMİR fuarımız ülkemizin ulusal bir markası haline geldi. Çok rahatlıkla söyleyebilirim PET İZMİR alanında Türkiye'nin en büyük fuarı konumunda. Hedefimiz Avrupa'nın en büyük fuarını İzmir'de gerçekleştirmek"dedi.

Türkiye'nin en büyük PET Fuarının İzmir'de yapılmasının bir tesadüf olmadığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer PET İZMİR'i Avrupanın en büyük fuarı yapmak için desteğe hazır olduklarını ifade etti. Başkan Soyer, "Gelecek yıllarda bölgenin Avrupa'nın dünyanın en iyi fuarını İzmir'de düzenlemenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Yapımız, organizasyon kapasitemiz, yeteneklerimiz ve altyapımız buna müsait, olmaması için hiçbir sebep yok. Biz de İzmir Büyükşehir belediyesi olarak İzmir Ticaret Odamızla beraber, sektörle beraber elimizden ne geliyor ise yapmaya hazırız. İzmir'in dışından Türkiye'nin her yerinden gelen çok sayıda konuğumuz var. Bunları duymak ve sayıları bilmek hakikaten çok etkileyici. Bu umut verici, ilham verici. Biz sadece bize oy verenlerin değil filamingoların, toprağın ve suyun belediye başkanı olacağız dedik. Doğa ile birlikte barış içinde yaşamadığımız sürece insanlara da hizmet verebilmemiz mümkün değil. Doğa ile barışık bir kent yaratmanın heyecanını yaşıyoruz. Kendimizi doğanın bir sahibi değil parçası olarak görüyoruz. Tüm canlıların yaşam hakkını en az kendi varlığımız kadar savunuyoruz. Körfezde tepeli pelikanlar, balıkçıllar, karabataklar, Akdeniz Martılarıyla bir arada yaşıyoruz. Kültürparkta yüzlerce kuşla birlikte yaşıyoruz. Kentimizde tüm canlılarla bir bütünü oluşturuyoruz. Bu anlamda PET İZMİR'İN bu kette düzenleniyor olması bir tesadüf değil". Bu günün İstiklal Marşının kabul edilişinin yıl dönümü olduğuna dikkat çeken İzmir Veternerler Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, İstiklal Marşını yazan vatan şairinin bir Veteriner Hekim olduğunu hatırlattı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, Ticaret odasının da destekleriyle fuarın hızlı bir büyüme kaydederek Türkiye'nin sektöründeki en büyük ihtisas fuarı haline geldiğini ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.