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Pet şişe kapaklarından tekerlekli sandalyeye 

Pet şişe kapaklarından tekerlekli sandalyeye 
03 Aralık 2022 Cumartesi 11:54

Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi ile İzmir Sınav Kolejleri iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında binlerce pet şişe kapağı toplandı. “Pet şişe kapakları ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalyeye dönüşüyor” teması ile gerçekleştirilen kampanya sayesinde hem geri dönüşüme hem de tekerlekli sandalye ihtiyacı olan kişilere destek sağlandı

Pelin ATMACA- Öğrenciler tarafından toplanan kapaklar belirli bir ağırlığın üzerine ulaştığında Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği tarafından plastik hammadde olarak ilgili fabrikalara ulaştırıldı ve elde edilen fonla ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alındı.  

Her kapak özgürlüğe bir adım

Öğrenciler, topladıkları kapakları renkleri ve boylarına göre ayrıştırmak üzere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Karşıyaka’daki etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Proje Koordinatörü ve Karşıyaka Sınav Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni Burcu Barbaros herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerektiğine vurgu yaparak toplanan her kapağın bir engelliyi özgürlüğüne kavuşturmak adına çok önem taşıdığını söyledi. Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Yalçın Gürbüzer de İzmir Sınav Kolejleri sayesinde kapak toplama kampanyasında büyük yol alındığını kaydederken öğrencilerin ve öğretmenlerin ortaya koydukları gönüllülük esasına dayalı çabayı takdir ettiklerini belirtti. 

Kampanya devam ediyor

Daha fazla plastik kapağı geri dönüşüme kazandırmak ve daha fazla ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye temin etmek üzere kampanyanın sürdüğü açıklandı. Destek olmak için, renk ve boyut fark etmeksizin plastik pet şişe kapaklarını toplamak gerekiyor. Toplanan kapaklar İzmir Sınav Kolejleri, İzmir Sınav Liseleri ya da İzmir Sınav Kurslarının herhangi bir şubesine teslim edilebiliyor.

Etiketler; #kapak #tekerlekli sandalye #izmir
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