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Petkim'de patlama! Açıklama geldi!

İzmir Aliağa'da kurulu olan Petkim'de bulunan bir PVC fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili yapılan açıklamada patlamanın küçük çaplı olduğu ve bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi

20 Haziran 2022 Pazartesi 08:45

Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim’in PVC fabrikasında dün  saat 20.00 sıralarında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Petkim’den yapılan basın açıklamasında küçük çaplı patlamadan kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"19 Haziran Pazar günü saat 20:00 civarında PVC fabrikamızda bir reaktörde henüz araştırması devam eden operasyonel bir nedenden dolayı küçük çaplı bir patlama gerçekleşmiştir. Söz konusu durum, ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış olup, tesisimizde patlamadan kaynaklı olumsuz etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Petkim."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #petkim #aliağa #patlama
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