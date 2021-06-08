Pınar Karşıyaka'da ilk fire Onuralp

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yine başarılı bir grafik sergileyip FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka'da kadrodan ilk fire sözleşmesi bittikten sonra Bursaspor'la anlaşan Onuralp Bitim oldu

Anadolu Efes'ten transfer olduğu yeşil-kırmızılılarda 2 sezondur görev yapan 22 yaşındaki kısa forvet, geçen sene 5.1 sayı, 1.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Antrenör Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin devam ettiği Karşıyaka'nın kadrosundan Raymar Morgan'ın adı Monaco, Metecan Birsen'in ismi ise Fenerbahçe'yle anılıyor. Yine 2 sezondur takımda forma giyen Amath M'Baye, Tony Taylor, geçen sezon takıma dönen Sek Henry, performanslarıyla transferde gözde. Yeni sezon için transfer çalışmalarına henüz başlamayan Pınar Karşıyaka'da yabancıların sözleşmeleri iki taraflı çıkış opsiyonlu olarak devam ederken, DJ Kenndy, Nusret Yıldırım, Semih Erden gibi isimlerin geleceği belirsiz.