Pınar Karşıyaka sahneye çıkıyor

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen iddialı kadrosuyla taraftarı önüne ilk kez yarın ev sahibi olduğu geleneksel Pınar Protein Cup'ta çıkacak.

Pınar Karşıyaka sahneye çıkıyor
19 Eylül 2019 Perşembe 13:26

Yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da Bosna Hersek ekibi BC Igokea'yla karşılaşacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Karşıyakalı taraftarlar, 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca ve yeni transferlerle ilk kez yarın buluşacak.

Pınar Karşıyaka'da, A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'ndan dönen yeni transferlerden Semih Erden ve Metecan Birsen de ilk kez Pınar Cup'ta forma giyecek. Fransa Milli Takımı'yla dünya üçüncülüğü yaşayan Amath M'Baye ve kalça kemiğinden sakatlanan Tony Crocker turnuvada oynamayacak. Karşıyaka, organizasyonda cumartesi günü saat 16.00'da ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle rakip olacak.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Doğum yapan sağlık personeli için yeni düzenleme talebi
Sonraki Haber
Yelkende Federasyon Kupası heyecanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.