Pınarbaşı'nda sahte içki operasyonu

İçki imalathanesine dönüştürülen evde 400 şişe ve 520 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Pınarbaşı'nda sahte içki operasyonu
27 Eylül 2019 Cuma 12:50

İzmir'de içki imalathanesine dönüştürülen evde 400 şişe ve 520 litre sahte içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. İmalathaneye dönüştürülen evdeki aramada 400 şişe ve 520 litre sahte içki, 450 şişe kapağı, 29 sahte bandrol ve 15 bin etiket bulundu. Gözaltına alınan Yalçın D. ve Nadir A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, zanlıların ikametgahı bir süre önce kiraladıkları öğrenildi.

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