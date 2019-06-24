Pirelli, sanayi sitesi anlayışının dışına çıktı

Pirelli, Los Angeles, Monte Carlo, Dubai ve Münih'ten sonra tam donanımlı ve sosyal alanlı konsept mağazası İzmir'de açtı. Engelli, kadın, çocuk, yetişkin olmak üzere toplumun her kesiminden kişilerin düşünülerek kurgulanan mağaza, sanayi sitesi anlayışının dışında bir hizmet vermeyi amaçlıyor

Çiğli Ata Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Yüksel Lastik ve Jant, lastik teknolojisinin küresel lideri olan Pirelli ile olan işbirliği kapsamında, yenilenen konseptini hizmete açtı. Toplamda 1080 metrekarelik alanda, son teknolojik ürünlerin satış, tamir ve bakımının yanı sıra, oyun kulüplerinden, kafeterya hizmetlerine kadar her ayrıntının yer aldığı yaşam alanı, misafirlerini bekliyor.

Teknolojik tesis

Yüksel Lastik ve Jant sahibi Koray Yılmaz, "Sektöre başlayalı 31 sene oldu. 2014'de Pirelli'yle ortaklığımız başladı. Böyle bir tesis yapmak için o günden vatandaşın istek ve temennilerine göre alt yapı hazırlıklarımız başladı. Pirelli'ye projemizi sunduk. 5 aylık bir süre içerisinde her kesimden vatandaşımızı düşünerek çalışma yaptık. Engelli, çocuk, kadın, yetişkin gibi bireyleri düşündük. Nasıl hizmet verebileceğimizin çalışmasını yaptık. İşletme, 1080 metrekare bir alan üzerine oturuyor. Engelli tuvaleti, mescit, playstation bölümü, oyun kulübü gibi sosyal alanlar bulunuyor. Son teknolojiyle donatılmış sistem kurduk. Hedefimiz İzmir'deki performans araçlarına cevap verebilmek. Bu tesisi Premium hizmet verebilmek için yaptık" dedi.

Müşteriler için doğru ürünler

Pirelli Otomobil Lastikleri Satış Müdürü Emre Özdemir, "Premium marka anlayışımızı İzmir'de değerli iş ortağımız Koray Yılmaz ile gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Burası sadece bizim düşüncemiz değil otoriteler tarafından Türkiye'nin en iyi lastik noktası olarak kabul ediliyor. Lastik sektörünün ekipman tedarikçilerinden bayilere kadar böyle düşünülüyor. Projeyi, İzmirli müşterilerimizin hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstanbul ve Ankara'dan önce İzmir'de böyle bir işletmeyi hayata geçiriyor olmak bizim için ayrı bir kıvanç vesilesi. İzmir'de bu mağazanın açılmasında Yüksel Rot Balans'ın sahibi Koray Bey'in vizyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pirelli, kendini kanıtlamış bir lastik markası ancak doğru ürünle doğru hizmeti birleştiremediğiniz zaman müşteri memnuniyetini göremezsiniz. Bu mağaza, müşteri memnuniyetinin ön plana çıkarılması açısından da bizim için çok önemli" diye konuştu. n Doğancan Bingöl