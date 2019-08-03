Pırıl pırıl İzmir için seferberlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pırıl pırıl bir İzmir için düzenlediği 'Temizlik Seferberliği' kampanyası 11 ilçede aynı gün başladı.

İzmirliler "Çiçek Gibi Bir İzmir" için sokağa çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri öncülüğünde 11 ilçede her cumartesi bir mahallede yapılacak temizlik seferberliğinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başlattı. Sabah saatlerinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'ne gelen Başkan Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte yerlerdeki çöpleri topladı, süpürge ile yerleri süpürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkadı, otları temizledi. Çiğli Belediyesi temizlik ekiplerinin, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve mahallelinin katıldığı temizlik seferberliği ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nin belirlenen bölgelerinde mıntıka temizliği yapıldı. Diğer 10 ilçede de ilçe belediye başkanları öncülüğünde, temizlik ekipleri ile birlikte belirlenen mahallelerde vatandaşların katılımıyla temizlik yapıldı.

Temizlik bilinci

İzmir'in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını bunun için temizliğe büyük önem verdiklerinin altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir pırıl pırıl bir şehir. Bu bir kültür meselesi, bilinç meselesi. Bizler her hafta bu temizliğe devam edeceğiz. İzmir'in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olmasını istiyorsak kentimizi temiz tutmamız lazım. İzmir'e toz kondurmayacağız dedik. Bu heyecanla yola çıktık. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın da desteği ile mahallemizi temizledik. Hepsiyle iftihar ediyorum. Bizim ne kadar titizlendiğimizi görenler yere izmarit ve çöp atma alışkanlığından vazgeçecekler. Bizim asıl amacımız bu bilinci yaygınlaştırmak" dedi. Başkan Soyer, temizlik seferberliği kapsamında çöp kontey neri sayısının artacağını, kentin pek çok noktasına, parklara çöp kovaları koyacaklarını, okullarda ise çöp ayrıştırma istasyonları oluşturacaklarını belirtti.

Soyer'e teşekkür

Temizlik çalışmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, "Başkanımız Harmandalı'da ilçemizde çöpten elektrik üretme projesini başlattı. Şimdi de temizlik seferberliği yapıyor. Çiğlililer, Başkanımız Tunç Soyer'in arkasında. Onunla birlikte İzmir'in tertemiz olmasını sağlayacağız"dedi. Çiğli'den Cumhuriyet Meydanı'na geçen Başkan Soyer, İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekiplerinin denizde yaptığı temizlik çalışmasını izledi.