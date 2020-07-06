'Pırlanta'yı koruyorlar

Çeşme'deki Pırlanta Plajı'nda atlı jandarma timi, göreve başladı. Jandarmalar, 'Fulya', 'Aybüke' ve 'Pamir' isimli atlarla gün boyu plajda dolaşıyor.

'Pırlanta'yı koruyorlar
06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:07

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle gelen ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Pırlanta Plajı'nda devriye görevi yapıp, asayişi sağlıyor. Günün ilk ışıklarıyla göreve başlayan atlı jandarmalara, plaja gelen tatilciler ilgi gösteriyor. Gün boyu plajda 'Fulya', 'Aybüke' ve 'Pamir' isimli atlarıyla dolaşan jandarmalar, suçun ortaya çıkmadan önlenmesi için görev yapıyor. Yabancı dil de bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriye sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Tatilciler, uygulamadan memnun kaldıklarını belirtip, içlerinin daha rahat olduğunu ve güven duyduklarını söyledi.

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