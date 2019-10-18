Piyangoculardan mahkumlara destek

İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Bayileri Odası, kader mahkumlarını eğitimlerle topluma kazandırmayı hedefliyor. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Bayileri Odası, Karabağlar İŞKUR ve KOSGEB'in ortak protokol kapsamında gerçekleştirdiği eğitimlerde 25 hükümlüye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitici giderlerini Piyangocular Odası karşılarken, İŞKUR katılımcılara günlük 20 lira harçlık verdi.

Denetimli serbest olan hükümlüler, 4 gün süren eğitimin sonunda girişimcilik sertifikası almaya hak kazanıyor, 'Eski mahkum' statüsü kazandıkları takdirde de hibe programlarından yararlanıp kendi işletmelerini kurabiliyor. Eğitimler, hükümlüleri suç batağından uzak tutan etkin bir proje çerçevesinde veriliyor.

15 katı hibe

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir çalışma yürüttüklerini belirten İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, Denetimli Serbestlik Uygulaması'ndan faydalanan hükümlülere kendi işlerinin patronu olmaları için fırsat sağladıklarını söyledi. Çakmak, "Eğitim alan denetimli serbest olan hükümlüler, iş kurmaları için bürüt asgari ücretin 15 katı hibe alabiliyorlar. Kader mahkumlarını topluma kazandırmak, vatanına, milletine ve çevresine yararlı bireyler olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Denetimli hükümlü dostlarımız iş kurdukları zaman istihdam yaratacaklar, vergi verecekler, üretecekler. Tüketen, hazırdan geçinen değil, bileğinin hakkıyla ekonomiye katkı koyan bir kesimi oluşturacaklar. Bu durumda olan 30 bin kişi daha var. Eğitim çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Bunu bir vatandaşlık vazifesi olarak görüyoruz" dedi.

İş bulmaları zor

Pek çok işverenin eski hükümlü çalıştırmak istemediğine dikkat çeken Çakmak, "Dolayısıyla bu insanlar iş bulamadıkları için çoğu zaman eski hayatlarına dönmek zorunda kalıyor. Öncelikli bu kişilerin cezalarını çektikten sonra hayatın içine karışıp kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak. Bunun yanında işletmelerinde kendi gibi kader mahkumu olan kişileri de çalıştırmalarını öğütlüyoruz" şeklinde konuştu.