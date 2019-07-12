Piyangocuların yüzü güldü

Varlık Fonu’nun, Milli Piyango İdaresi Konak Şubesi’ni kapatma kararı alması üzerine sıkıntıya düşen milli piyango satıcılarının istediği oldu. Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıda, Konak şubesinin faaliyete devam edeceği bildirildi.

Bir süre önce kentin merkezi yerinde bulunan MP Konak Şubesi’nin kapatılma kararı, özellikle engelli ve yaşlı olan piyango satıcılarının tepkisini toplamıştı. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, üyelerle birlikte şube önünde basın açıklaması yaparak, kapatılma kararının hem bayileri hem de idareyi mağdur edeceğini dile getirmişti.

Piyangoculardan teşekkür

İptal kararının kendilerini rahatlattığını belirten Paşa Çakmak, ‘İdarenin en eski ve büyük şubelerinden olan Konak Şubesi, İzmir’in yanısıra Manisa ve Uşak bayilerine de hizmet veriyor. 600 sayısal bayi ve bin seyyar ve sabit piyango bayi Konak Şubesine bağlı çalışıyor. Şubeye her türlü toplu taşıma aracı ile en kolay ve kısa sürede ulaşılıyor. Zamanı daha iyi kullanabiliyoruz. Başta engelli ve yaşlı bayilerimiz olmak üzere karar hepimizi sevindirdi’ diye konuştu.

Kararın idarenin de menfaatine olduğunu savunan Çakmak, ‘Sesimizi duyan, sorunumuza duyarsız kalmayan yetkililere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati başta olmak üzere, her konuda camiamızdan desteklerini esirgemeyen İESOB Başkanımız Zekeriya Mutlu’ya, tüm Varlık Fonu ve Milli Piyango Genel Müdürlüğü yetkililerine üyelerim adına teşekkür ediyorum. Konak’ın yanısıra Bahçekapı, Antalya ve Sakarya şubelerinin kapatma kararının kaldırılması da olumlu buluyoruz’ dedi.

Özelleştirmede haklarımız korunsun

Piyangoda özelleştirilme sürecinin gündemde olduğunu da hatırlatan Paşa Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Umarım yetkililerin bu hassasiyeti idarenin özelleştirilmesi sürecinde de devam eder. Milli piyango satıcıları bu teşkilatın vazgeçilmez yapı taşlarındandır. Her türlü zorlu hava koşullarında ve yurdun her yerinde bilet satışına aracılık eden üyelerimizin özelleştirilme sürecinde de haklarının korunması, idarenin vefa borcudur.

Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceden pek çok kez esnafın yanında olduğunu göstermiştir. Özelleştirme sürecinde de desteklerini bekliyoruz. Devletimizi vergi kaybına uğratmamak için, gelir kaynağımız olan piyango biletlerinin satışına, son güne kadar devam edeceğiz.’

