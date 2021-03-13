Plan uyuşmazlıkları izmir Meclisi'nde tartışma yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Selçuk'ta bir okulun inşasıyla ilgili plan tadilatının gündeme alınmaması, Seferihisar'ın Sığacık bölgesindeki plan uyuşmazlıkları ve Aliağa Belediyesi'nin ek bütçe talebinin komisyonda bırakılması tartışmalara neden oldu

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı üçüncü birleşimi Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık üç saat süren meclis toplantısında Selçuk'ta bir okulun inşasıyla ilgili plan tadilatının gündeme alınmaması, Seferihisar'ın Sığacık bölgesindeki plan uyuşmazlıkları ve Aliağa Belediyesi'nin ek bütçe talibinin komisyonda bırakılması tartışmalara neden oldu.

Oturumun açılışında konuşan Başkanvekili Özuslu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ve 12 Mart darbesinin yıldönümü olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özuslu, İstiklal Marşı'mızın bugün 100'üncü yaşını kutluyoruz. Aynı onur ve gururla ebediyete kadar seslendireceğimize İzmir'den söz veriyoruz. 12 Mart askeri darbesini de buradan bir kere daha kınıyorum. Bu ülkede yaşayan herkes bilir, darbenin iyisi kötüsü olmaz. Darbe darbedir. Darbelere karşı duracağımıza buradan bir kere daha vurgulamak isterim" diye konuştu.

Plan tadilatı gündeme alınmadı, polemik konusu oldu

AK Partili Meclis Üyesi Sema Yeşilçimen, Selçuk'ta bir okulun inşasıyla ilgili plan tadilatına ilişkin bir maddenin süresinde yetiştirildiği halde gündeme alınmadığını belirterek "Selçuk halkında şöyle bir kanaat var; burada hiçbir polemiğe çekmek için söz almadım. Asla böyle bir niyetim yok, tamamen Selçuklu meclis üyesi olarak sitemimi dile getiriyorum. Selçuk halkında şöyle bir kanı var; Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Belediyesi arasında CHP Milletvekili Özcan Purçu'nun da desteklediği bir roman köyü ile ilgili ihtilaf yaşanıyor. Emin olun telefonlarımız durmuyor. 'Büyükşehir Belediyesi yine bunu gündeme getirip Selçuk Belediyesi'nden gelen bu konuları gündeme getirmiyor mu, taşımıyor mu?' diye bu konuda üzüntü ve sitemimi belirtmek istiyorum meclisinize" diye konuştu. Bunun üzerine CHP'liler gecikmenin bürokratik olduğunu söylerken AK Partililer ise, "Gecikme siyasi" görüşünü savundu.

1/25 binlik ve 1/100 binlik plan tartışması

Toplantıda komisyonlardan oy çokluğu ile gelen Seferihisar'ın Sığacık bölgesindeki plan uyuşmazlıklarıyla ilgili rapor tartışmalara neden oldu. Raporun komisyonlardan oy çokluğu ile geçmesiyle ilgili söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, maddeye oy çokluğu vermelerinin nedenini açıkladı. Yıldız, "1/25 binlik planlara buranın tarım alanı olduğunu söyledik. 1/100 binlik planlardan genişlemeli konutlarından kaldığını gördük. Burada öznel durum var. Tarımın yanında ağaçlandıracak alan var. Daraltılmış bir alan var. Bu alanın çok fazla daraltılacak noktası kalmadı. Temel sorun burada başlıyor. Bir vatandaşımızın 20-25 dönüm arazisinin yarısı tarım alanında kalmış yarısı planlamada kalmış. Planlamada kalan alanın belediye imar alanı koymuşuz. Vatandaşın alanını ise yakın olan turizm alanına koymuşuz. 30 Ekimden sonra ortak akıl geliştirdik. Biz bu dirençli şehirleri nasıl kuracağız? Getirilen plan notları zaruret arz ettiği için K bölgeleri geliştirdik. İzmir'in artık bütünsel planlanması lazım. Bu planın 1/25 binlik ve 1/100 binlik planlanması kaçınılmaz. 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve ilgili bürokratlarımızla bir protokol imzalandık. 25 binlik ve 100 binlik uyumu hakkında bir protokoldü. Bakanlık Büyükşehir'in verdiği maddelerin 100'de düzeltildi. 16 davanın 16'sında mutabakat sağlandı" diye konuştu.

Müzakere edilsin, doğrusu bulunsun

İmar Komisyonu Başkanı CHP'li Meclis Üyesi Erhan Uzunoğlu ise "25 binlik ve 100 binlik plan uyumsuzlukları ciddi bir sorun. Oldukça da eskiye dayanan bir konu. Hatta Hakan Bey itiraz yok dedi ama oy çokluğu olan yerde devam eden bir mahkeme var. Bilirkişiliğinde orada Büyükşehir'in açtığı davalarda Büyükşehir lehinde olan bir rapor var. 25 binlik ve 100 binlik planların ele alınması ve bu şehir için çözülmesi gereken bir konu. 100 binlik planları 25 binlik planlara uydurun dendi. '100 binlik planlar, Bakanlığın yaptığı planlar tek doğrudur, sizde buna tabi olun' demek doğru değildir. Müzakere edilsin doğrusu bulunsun ve vatandaşın hayrına sonuçlar çıksın" dedi.

"Siyaset böyle yapılacaksa yere batsın"

Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı ve MHP Meclis Üyesi Hakan Şimşek Aliağa Belediyesi'nin ek bütçe talibinin komisyonda bekletilmesiyle ilgili konuştu. Şimşek, "Herkes doğru yolda ama İzmir'in sorunu çözülmüyor. İzmirlinin sorunu olduğu gibi ortada duruyor. İlk defa Çarşamba günü Aliağa Belediyesi'nin ek bütçeyle ilgili bir konuyu acil kaydıyla komisyona havale edildi. Bu 50 milyonluk ek bütçeyle ilgili İzmirlinin bilgi sahibi olmasını istiyorum. 2019 yılında merkezi hükümet tarafından İzmir'e meslek hastalıklarıyla ilgili bir hastane yapılmasıyla ilgili bir karar alındı. Biz bunu duyar duymaz meclisten 130 dönüm araziyi DEÜ'ye tahsis ettik. Çaltılıdere'nin imarını yaptırdık. Yapılacak olan hastanenin toplam alanı 27 bin metrekareydi. Belediye olarak elzem olarak bu hastanenin yapımını üstelendik. Protokollerimizi yaptık. Geçen zaman içinde projede genişleme oldu. 53 bin metrekareye çıktı. Komisyonda bu ek bütçeyle ilgili bilgi isteniyor ama Aliağa Belediyesi'ne sorulmuyor. Aliağa'daki CHP'li meclis üyelerinden bilgi isteniyor. Onlarda 'Aliağa Belediyesi bize bilgi vermedi, mecliste biz ret verdik. Oy çokluğuyla geçen karardır. Biz herhangi bilgiye sahip değiliz' deyince komisyonda kalmasına karar verildi. Bu ek bütçenin onaylanıp onaylanmaması size bağlı değil. Biz size gönderiyoruz usul yerini bulsun diye. İstediğiniz kadar bunu komisyonda bekletebilirsiniz. Bakanlık onayladığı anda biz ihaleye çıkacağız. İstediğiniz kadar bekletin. Bu siyaset değil de nedir? Sizden beklentimiz yok. Sadece ek bütçe olduğu için Büyükşehir'in onayına sunmamız lazım. Sizden bir kuruş istemiyoruz biz kendi imkânlarımızla yaparız. Taş üstüne taş koymaya geldik. Böyle bir şeyi beklemiyordum. İnşallah bu karardan dönersiniz. Büyükşehir Belediyesi'ne bu mu yakışırdı? Siyaset böyle yapılacaksa yere batsın" dedi.

"Hakkı neyse o şekilde sonuçlanır"

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise Aliağa'daki meclis üyesi arkadaşlarımız bu hastanenin yapılması kararına destek verdi, karar oy birliği ile çıktı. CHP'li meclis üyeleri destek verdi. Karşı çıktıkları taşınmazların satılmasıdır. Sonunda bu hastane zaten inşa edilecek. İki günde bu bütçe, komisyondan geçmedi, engelleniyor olarak düşünmemesi gerekir. Siyaset yapıyor olsaydık acil kaydıyla komisyona göndermezdik. Karşılık gösterilen taşınmazların belirsizliği sebebiyle, araştırılması için gelecek meclise bırakıldı. Düzgün bir şekilde gelirse hakkı neyse o şekilde sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.