Plastik geri dönüşüm deposunda yangın

Bornova'da bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Plastik geri dönüşüm deposunda yangın
25 Kasım 2019 Pazartesi 12:20

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 13 itfaiye arazözü, ikisi merdivenli çeşitli tonajlarda itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. İZSU da 8 su tankeriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yanan maddenin plastik olması nedeniyle söndürme işleminin uzun süreceği, alevlerin başka bir yere sıçrama ihtimalinin bulunmadığı bildirildi. Yangına ilişkin herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bornova #yangın #izmir #geri dönüşüm
Önceki Haber
Mantar deyip geçmeyin, organ nakline götürebilir
Sonraki Haber
Ödemiş'de trafik kazası: 4 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.